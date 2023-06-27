Лукашенко получил ядерную бомбу, но есть нюанс
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Он подарил белорусскому диктатору циничный сувенир.
Как сообщают белорусские СМИ, Хренин пришел на доклад к Лукашенко с ядерной бомбой. На самом же деле она оказалась игрушечной, пишет 24 Канал.
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"Это просто символично"
Журналисты приводят диалог Лукашенко и Хренина перед докладом:
– Позвольте мне выполнить одну миссию...
– Бомбу привез?!
– Так точно. Позвольте вам вручить символически первую ядерную бомбу, изобретенную в 1949 году в Советском Союзе.
– Так это старая. Современная по-другому смотрится.
– Чтобы символично было, что это все у нас находится. Это копия первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе.
– Пусть наши враги не думают, что мы здесь символизмом занимаемся или очень радуемся ядерному оружию. Это просто символично.
Как видим, Лукашенко, вероятно, до конца не понимает всей серьезности ситуации и продолжает выдавать абсурдные заявления о ядерном оружии на территории его страны.
Беларусь и ядерное оружие: главное
- В марте этого года Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, а в мае подписал соответствующее решение.
- По словам российского диктатора, размещение ядерного оружия в Беларуси завершится 7 – 8 июля. Однако 16 июня он заявил, что первые ядерные заряды уже якобы доставлены.
- В минобороны страны-агрессора говорят, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси, а будет контролировать его исключительно Россия. В то же время, Лукашенко искренне надеется, что сможет ее использовать в случае "агрессии" против его страны.
- В ГУР также убеждены, что Путин не позволит Лукашенко "давить красную кнопку" Также в разведке считают, что с перемещением ядерного оружия в Украину ничего существенно не изменится и это "очередная тупиковая ветвь путинского ядерного шантажа".
- Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время в Беларуси идет подготовка хранилищ для ядерного оружия. Однако пока ни одной боеголовки еще туда не переместили.