Он уже надоел ЕС: есть ли скрытая цель в заявлениях Орбана

Поведение премьер-министра Венгрия Виктора Орбана уже конкретно достало многих в Европе. ЕС должен более жестко реагировать на его действия, ведь бездействие породит плохие последствия.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, прокомментировав деятельность Виктора Орбана. Евросоюзу следовало бы оказать существенное влияние на него, чтобы в будущем на его месте не возникли новые "орбаны" в разных странах.

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Уже есть информация, что Орбан многих раздражает в Европейском Союзе. Это дает надежду, что его наконец-то поставят на место.

Сегодня один материал попался мне на глаза, где неназванный европейский чиновник сказал, что Орбан всех уже конкретно достал. Если он будет продолжать откровенно пророссийскую политику, то в ЕС найдут путь принимать решения без Орбана. Это уже давно нужно было сделать,

– сказал Тизенгаузен.

Фактически Орбан делает две очень вредные вещи, которые могут иметь последствия для Европейского Союза. Это блокирование помощи Украине и блокирование санкций против России.

Имеет ли Орбан скрытую цель

По состоянию на 14.00 14 декабря Орбан так и не дал согласие на начало переговоров о членстве Украины в ЕС. Он начинает придумывать разные причины, будто не были выполнены все условия. А также предлагает различные альтернативные форматы, которые не имеют смысла.

Начал говорить, что давайте не начинать диалог о вступлении. Что можно предложить новый формат. Что Украина не член ЕС, а партнер. Видите, что он делает? Вводит новый формат. Он может засунуть это в ящик себе. Украина заслуживает сейчас быть полноправным членом ЕС гораздо больше, чем некоторые страны, которые там в тепле и покое сидят и мешают нам на евроинтеграционном пути,

– сказал Тизенгаузен.

Позиция Орбана по вступлению Украины в ЕС: коротко