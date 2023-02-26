Визит Орбана в Киев будет точкой: позиция Венгрии может кардинально измениться

Долгое время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сопротивлялся решениям Европейского Союза против России. На днях стало известно, что Орбан прибудет с визитом в Украину, что ознаменует изменение его взглядов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он убежден, что Европейский Союз начал оказывать давление на Виктора Орбана, и это принесло свои результаты.

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Виктор Орбан долгое время осуждал действия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине и говорил об этом публично.

Клочок убежден, что визит лидера Венгрии в Украину поставит на этом точку и покажет, что Венгрия будет действовать в унисон с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом.

Это четкий сигнал Путину, что он теряет свое влияние в странах Европейского Союза, где он раньше его имел,

– добавил говорящий.

Орбан оказался между двумя огнями

Политический эксперт отметил, что путь Орбана к власти был проделан с большой поддержкой России, вероятнее всего, у Путина есть определенный компромат на него. Теперь Орбан оказался загнанным в ловушку: либо он будет поддерживать политику европейских лидеров, либо недополучит финансирование от ЕС, ведь уже есть проблемы с выделением средств на фоне его неопределенной политики.

Венгрия должна оставаться в европейской семье даже с таким неоднозначным лидером, ведь так ЕС сможет несколько влиять на политику Орбана, резюмировал Клочок.

Клочок о визите Орбана в Украину: смотреть видео

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