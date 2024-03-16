Орбан хочет "оккупировать Брюссель": что кроется за его громким заявлением
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с критикой ЕС и Запада. Он призвал помочь ему "оккупировать Брюссель" на выборах в Европарламент, которые состоятся летом 2024 года.
Это лишь пустые слова, которых ближе к выборам в Европарламент будет все больше. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.
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"Легкий популизм"
Как отметил Николай Давыдюк, в целом сложно понять, что имел в виду Орбан. Однако за его словами кроется популизм. Чем ближе к выборам – таких заявлений будет звучать все больше.
Это такой легкий популизм, главная задача которого – говорить классные слова и забрасывать бравадными месседжами типа "оккупировать Брюссель". Это пустые слова. Думаю, таких фраз ближе к выборам будет все больше,
– считает он.
Больше о заявлении Орбана
Виктор Орбан выступал с речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов. В заявлении венгерский политик сравнивал ЕС с имперскими оккупантами, а также назвал западный мир "источником бескультурья и разрушения".
Премьер-министр Венгрии заявил, что Запад "начинает войны, разрушают миры и перекраивают границы стран, а венгры хотят жить иначе". Он добавил, что "Брюссель – не первая империя, которая положила глаз на Венгрию".
Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отберет у них свободу. Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель,
– сказал политик.
Виктор Орбан: последние новости
- Виктор Орбан ввел в Венгрии службу, которую можно использовать для подавления инакомыслия. Она будет заниматься политиками, журналистами и активистами, которые получают иностранное финансирование. Эксперты опасаются, что власти Венгрии будут использовать этот инструмент для репрессий, как в свое время делала Россия.
- 8 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-лидером США Дональдом Трампом в резиденции американского политика во Флориде. После этого Орбан выдал очередное заявление о "мире". Он отметил, что уважает Трампа и призвал того вернуться, чтобы "принести мир".
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал действия Венгрии, в частности, поступки Виктора Орбана. Украинский лидер объяснил, что иногда Будапешт с их премьер-министром "играет в очень опасную игру", которая прежде всего опасна для Венгрии.