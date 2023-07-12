14-летний сын остался без отца: на фронте погиб снайпер Виктор Сердюк
Источник:Стрыйский городской совет
На фронте погиб военный со Львовской области Виктор Сердюк. Его не стало 6 июля во время боя в Донецкой области.
Защитник погиб во время штурма вражеских позиций. Ему навсегда осталось 44 года.
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Что известно о погибшем воине
Виктор Сердюк проживал в селе Семигинов. После школы учился в Стрыйском ПТУ №8. А потом – работал на Стрыйском вагоноремонтном заводе и позже – в компании "Леоне".
Мужчина пошел защищать Украину в марте 2023 года. Он был стрелком-снайпером батальона.
К сожалению, во время штурма позиций противника Виктор погиб от осколочных ранений в Донецкой области. Без отца остался 14-летний сын.
Виктор Сердюк погиб в Донецкой области / фото Стрыйский городской совет
Болезненные потери Украины
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