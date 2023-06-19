Нанес ущерб государству на 30 миллионов гривен: СБУ объявила подозрение заместителю мэра Чернигова

Служба Безопасности 19 июня сообщила о подозрении одному из заместителей Черниговского городского головы – Виктору Геращенко. Мужчину подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме.

По предварительным данным, мужчина мог нанести ущерб государству на сумму 30 миллионов гривен. Кроме того, он совершал преступные действия со своими сообщниками.

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Заммэра Чернигова получил подозрение от СБУ

В СБУ сообщили, что чиновник в 2022 году организовал схему по присвоению бюджетных денег, которые должны были пойти на закупку нового трансформатора для местной ТЭЦ. В июле 2022 года это оборудование приобрели по стоимости, почти вдвое превышающей рыночную, примерно на 30 миллионов гривен.

Правоохранители также подчеркнули, что для реализации этой схемы мужчина сговорился с руководством компании, что должен был поставлять трансформатор. Таким образом, СБУ объявила подозрение чиновнику за злоупотребление властью или служебным положением.



СБУ сообщила подозрение заместителю мэра Чернигова / Фото Офиса генпрокурора

Суд выбрал Виктору Геращенко меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в размере 32 миллионов гривен. Правоохранители отметили, что досудебное расследование продолжается, однако, когда суд доведет причастность мужчины к схеме, должностному лицу может грозить до 6 лет лишения свободы.

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