Винница, Мариуполь, Ирпень – Генштаб назвал "горячие" направления боев 6 марта

6 марта 2022 , 18:51
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия уже 11-й день ведет подлую и кровавую войну против Украины. Враг активизировался в Мариуполе, Ирпене и нанес ракетные удары по Виннице.

Обстрелы агрессора не прекращаются

Сообщается, что российский враг около 14 часов нанес массивный ракетный удар по аэропорту "Винница".

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Важно. Ранее сообщалось, что российские войска выпустили по Виннице 8 ракет. В результате удара, к сожалению, есть погибшие.

Также в течение дня было горячо в Мариуполе и Ирпене, где не прекращались обстрелы агрессора.

  • Заметим, что 6 марта должна была состояться вторая попытка вывоза граждан из Мариуполя. Однако российские войска снова обстреляли гражданских.
  • Мариуполь находится под непрерывным обстрелом, из-за чего люди длительное время прячутся в подвалах. В городе – гуманитарная катастрофа.
  • Известно, что оккупанты оцепили северные окраины Киева. В частности, Ирпень и Бучу. Во время эвакуации из Ирпени погибли восемь человек.

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Автор: Михайло Гема