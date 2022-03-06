Винница, Мариуполь, Ирпень – Генштаб назвал "горячие" направления боев 6 марта
6 марта 2022 , 18:51Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия уже 11-й день ведет подлую и кровавую войну против Украины. Враг активизировался в Мариуполе, Ирпене и нанес ракетные удары по Виннице.
Обстрелы агрессора не прекращаются
Сообщается, что российский враг около 14 часов нанес массивный ракетный удар по аэропорту "Винница".
К теме Минобороны Молдовы категорически отрицает, что из Приднестровья запускали ракетыВажно. Ранее сообщалось, что российские войска выпустили по Виннице 8 ракет. В результате удара, к сожалению, есть погибшие.
Также в течение дня было горячо в Мариуполе и Ирпене, где не прекращались обстрелы агрессора.
- Заметим, что 6 марта должна была состояться вторая попытка вывоза граждан из Мариуполя. Однако российские войска снова обстреляли гражданских.
- Мариуполь находится под непрерывным обстрелом, из-за чего люди длительное время прячутся в подвалах. В городе – гуманитарная катастрофа.
- Известно, что оккупанты оцепили северные окраины Киева. В частности, Ирпень и Бучу. Во время эвакуации из Ирпени погибли восемь человек.
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