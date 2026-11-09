Нападавший, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице

В больнице умер мужчина, который 7 ноября устроил стрельбу на главной площади Кракова. Во время задержания полицейские ранили нападавшего, после чего госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщила Малопольская полиция на своей официальной странице в соцсети X.

Что известно о смерти нападавшего?

Сообщаем, что виновник трагических событий скончался сегодня рано утром в больнице,

– отметили польские правоохранители в кратком заявлении.

Представительница Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецка также подтвердила эту информацию.

По данным воеводской администрации, смерть мужчины констатировали в 4:30. С самого начала его состояние было критическим. Нападавшего по меньшей мере трижды оперировали.

Как произошла стрельба в Кракове

В субботу, 7 ноября, около 15:00 24-летний Михал Оксинский на черном автомобиле Subaru заехал с улицы Славковской на главную площадь Кракова. Там он открыл огонь из огнестрельного оружия по случайным прохожим.

В результате стрельбы погибли шесть человек – четыре женщины и двое мужчин. Еще 15 человек получили ранения.

После нападения мужчина пытался скрыться пешком, в том числе по улице Гродской. Впоследствии между ним и полицейскими произошла перестрелка.

Правоохранители ранили нападавшего и доставили его в одну из больниц Кракова.

По данным следствия, мужчина стрелял в полицейских до последнего.

В его автомобиле обнаружили еще несколько единиц оружия и большое количество боеприпасов.

В ходе обыска квартиры стрелка в Островце-Свентокшиском правоохранители обнаружили семь единиц оружия, а также тела его 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры.

Известно, что у мужчины было разрешение на спортивное оружие. Ранее он не попадал в поле зрения полиции и не был судим.

Что известно о мотивах стрельбы

Причины нападения пока неизвестны. Министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что говорить о мотивах мужчины пока рано.

Он не исключил, что причиной трагедии могли стать семейные проблемы, однако расследование рассматривает и другие версии.

По словам министра, у правоохранителей есть определенные доказательства, которые помогают лучше понять обстоятельства трагедии. Следователи также проверяют телефонные и интернет-контакты нападавшего, чтобы выяснить, с кем он общался и могли ли к преступлению быть причастны другие люди или организации.

В то же время Журек отметил, что во время нападения мужчина, скорее всего, действовал сам.

Следователи квалифицировали стрельбу как террористический акт.