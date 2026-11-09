Нападавший, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице
В больнице умер мужчина, который 7 ноября устроил стрельбу на главной площади Кракова. Во время задержания полицейские ранили нападавшего, после чего госпитализировали в медучреждение.
Об этом сообщила Малопольская полиция на своей официальной странице в соцсети X.
Что известно о смерти нападавшего?
Сообщаем, что виновник трагических событий скончался сегодня рано утром в больнице,
– отметили польские правоохранители в кратком заявлении.
Представительница Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецка также подтвердила эту информацию.
По данным воеводской администрации, смерть мужчины констатировали в 4:30. С самого начала его состояние было критическим. Нападавшего по меньшей мере трижды оперировали.
Как произошла стрельба в Кракове
В субботу, 7 ноября, около 15:00 24-летний Михал Оксинский на черном автомобиле Subaru заехал с улицы Славковской на главную площадь Кракова. Там он открыл огонь из огнестрельного оружия по случайным прохожим.
В результате стрельбы погибли шесть человек – четыре женщины и двое мужчин. Еще 15 человек получили ранения.
После нападения мужчина пытался скрыться пешком, в том числе по улице Гродской. Впоследствии между ним и полицейскими произошла перестрелка.
Правоохранители ранили нападавшего и доставили его в одну из больниц Кракова.
По данным следствия, мужчина стрелял в полицейских до последнего.
В его автомобиле обнаружили еще несколько единиц оружия и большое количество боеприпасов.
В ходе обыска квартиры стрелка в Островце-Свентокшиском правоохранители обнаружили семь единиц оружия, а также тела его 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры.
Известно, что у мужчины было разрешение на спортивное оружие. Ранее он не попадал в поле зрения полиции и не был судим.
Что известно о мотивах стрельбы
Причины нападения пока неизвестны. Министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что говорить о мотивах мужчины пока рано.
Он не исключил, что причиной трагедии могли стать семейные проблемы, однако расследование рассматривает и другие версии.
По словам министра, у правоохранителей есть определенные доказательства, которые помогают лучше понять обстоятельства трагедии. Следователи также проверяют телефонные и интернет-контакты нападавшего, чтобы выяснить, с кем он общался и могли ли к преступлению быть причастны другие люди или организации.
В то же время Журек отметил, что во время нападения мужчина, скорее всего, действовал сам.
Следователи квалифицировали стрельбу как террористический акт.