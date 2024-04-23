Кабмин уволил заместителя Умерова, который отвечал за тыловое обеспечение
Источник:Тарас Мельничук
На очередном заседании правительства было принято решение об увольнении одного из заместителей министра обороны. Речь идет о Виталии Половенко.
Известно, что Половенко работал заместителем Умерова полтора года.
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Умерову сменят заместителя
23 апреля Кабмин уволил Виталия Половенко с должности заместителя главы оборонного ведомства.
В этой должности Половенко отвечал за тыловое обеспечение армии. Приоритетными направлениями его работы была определена разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения, усовершенствование системы вещевого обеспечения, своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте.
Половенко был назначен правительством заместителем Умерова 1 декабря 2023 года.
Что известно о Виталии Половенко
Он служит в ВСУ почти 24 года, начиная с июля 2000 года. Участник боевых действий и кандидат военных наук. С 2019 года Половенко возглавлял тыловое обеспечение логистики Национального университета обороны Украины.
Ранее правительство уволило первого заместителя Умерова
10 февраля Кабмин принял решение об увольнении Александра Павлюка с должности замминистра обороны. Как стало известно, это решение было связано с анонсированными президентом кадровыми изменениями в военном руководстве ВСУ. Александр Павлюк был назначен командующим Сухопутными войсками, которые ранее возглавлял нынешний главком Александр Сырский.
Павлюк занимал должность первого зама с 21 февраля 2023 года. После вторжения он руководил обороной страны на Востоке. А потом некоторое время возглавлял Киевскую областную военную администрацию.
Кадровые изменения: последние новости
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