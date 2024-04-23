Відомо, що Половенко працював заступником Умерова півтора року.

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Умерову змінять заступника

23 квітня Кабмін звільнив Віталія Половенка з посади заступника очільника оборонного відомства.

На цій посаді Половенко відповідав за тилове забезпечення армії. Пріоритетними напрямками його роботи було визначено розробку та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення, удосконалення системи речового забезпечення, вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

Половенко був призначений урядом заступником Умерова 1 грудня 2023 року.

Що відомо про Віталія Половенка

Чоловік служить у ЗСУ майже 24 роки, починаючи з липня 2000 року. Є учасником бойових дій і кандидатом військових наук. Із 2019 року Половенко очолював тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України.

Раніше уряд звільнив першого заступника Умерова

10 лютого Кабмін ухвалив рішення про звільнення Олександра Павлюка з посади заступника міністра оборони. Як потім стало відомо, це рішення було пов'язане із анонсованими президентом кадровими змінами у військовому керівництві ЗСУ. Олександра Павлюка призначили командувачем Сухопутних військ, які раніше очолював нинішній головком Олександр Сирський.

Павлюк обіймав посаду першого заступника з 21 лютого 2023 року. Після вторгнення він керував обороною країни на Сході. А потім певний час очолював Київську обласну військову адміністрацію.