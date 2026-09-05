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24 Канал Главные новости "Ударов по Москве и Киеву не будет": Зеленский сделал заявление после разговора с посланниками Трампа
5 сентября, 17:27
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Обновлено - 17:49, 5 сентября

"Ударов по Москве и Киеву не будет": Зеленский сделал заявление после разговора с посланниками Трампа

Анастасия Колесникова

Посланники Трампа уже приступили к работе с российской стороной в Москве. Завтра, 6 сентября, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев.

Об этом сообщил Владимир Зеленский после беседы с представителями президента Трампа.

О чем договорились Россия и Украина?

Президент заявил, что с момента этого разговора с американцами Украина готова не наносить воздушные удары по Москве. 

Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву,
 – подчеркнул политик. 

Также он добавил, что план дипломатических мер на 6 сентября в Киеве с участием американской команды утвержден. 

Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору. Спасибо всем, кто с Украиной!
 – говорится в заявлении Зеленского. 

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин якобы приказал не бить по Киеву, начиная с 5 сентября и в течение трех дней. Такое решение диктатора связано с визитом в украинскую столицу американских переговорщиков. 

Заметим, что Украина предлагала России полное прекращение огня и на фронте и в воздухе с 5 по 9 сентября. Однако Москва проигнорировала это предложение. Напомним, что посланники Трампа 5 сентября посещают Москву – они должны встретиться с Путиным. В российскую столицу они привезли новые мирные инициативы. Впрочем, в Кремле настроены пессимистично.

Связанные темы:

Перемирие
Мирные переговоры
Война России с Украиной
Владимир Зеленский