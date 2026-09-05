"Ударов по Москве и Киеву не будет": Зеленский сделал заявление после разговора с посланниками Трампа

Посланники Трампа уже приступили к работе с российской стороной в Москве. Завтра, 6 сентября, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев.

Об этом сообщил Владимир Зеленский после беседы с представителями президента Трампа.

О чем договорились Россия и Украина?

Президент заявил, что с момента этого разговора с американцами Украина готова не наносить воздушные удары по Москве.

Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву,

– подчеркнул политик.

Также он добавил, что план дипломатических мер на 6 сентября в Киеве с участием американской команды утвержден.

Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору. Спасибо всем, кто с Украиной!

– говорится в заявлении Зеленского.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин якобы приказал не бить по Киеву, начиная с 5 сентября и в течение трех дней. Такое решение диктатора связано с визитом в украинскую столицу американских переговорщиков.

Заметим, что Украина предлагала России полное прекращение огня и на фронте и в воздухе с 5 по 9 сентября. Однако Москва проигнорировала это предложение. Напомним, что посланники Трампа 5 сентября посещают Москву – они должны встретиться с Путиным. В российскую столицу они привезли новые мирные инициативы. Впрочем, в Кремле настроены пессимистично.