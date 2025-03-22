У Трампа считают, что Россия не хочет захватить всю Украину, поскольку уже "вернула" пять областей

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф заявил, что Россия не намерена поглощать всю Украину. По его словам, она уже "вернула" все, что хотела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Стива Уиткоффа в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

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Стремится ли Россия поглотить Украину

Спецпредставитель Трампа отметил важность заключения справедливого соглашения для Украины справедливого соглашения для Украины, однако он отметил, что США и страны Запада не могут позволить этой стране втянуть их в Третью мировую войну.

Он также подчеркнул, что это не его мнение, а политика президента США Дональда Трампа.

Журналист также поинтересовался у Уиткоффа, о чем могут свидетельствовать планы Великобритании и ряда других стран Европы отправить в Украину миротворческие войска в условиях их экономического упадка, на что спецпосланник заявил, что "это сочетание позы и демонстрации, а также определенной упрощенности".

Думаю, существует эта идея, что все должны быть как Уинстон Черчилль. Что россияне собираются маршировать через всю Европу. Я считаю это абсурдным, кстати. У нас есть такая вещь, как НАТО, которой не было во время Второй мировой войны. Я не думаю, что россияне хотят пройти по Европе,

– отметил Уиткофф.

Кроме того, он считает, что Россия не пытается поглотить Украину.

"Россияне также получили то, что хотели. Они "вернули" эти пять регионов. Они имеют Крым и получили то, что им нужно. Зачем им еще что-то?", – заявил спецпосланник.