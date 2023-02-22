Подготовка к выборам или поддержка Украины: что на самом деле означает визит Байдена

20 февраля президент США Джо Байден неожиданно приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его визит очень символичный и имеет большое значение.

Об этом 24 Каналу сказал украинский дипломат, посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик. Он отметил, что Байден не побоялся посетить Украину, которую россияне фактически круглые сутки обстреливают ракетами.

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Что означает визит Байдена в Киев

Моцик отметил, что в США предвыборная кампания никогда не кончается. Только состоялись одни выборы и был избран президент – уже идет подготовка к следующим.

Это нормальная ситуация в демократической стране, которая опирается на свободу народа,

– сказал дипломат.

Он отметил, что каждый кандидат в США заявляет о том, что именно он нужен народу и является лучшим лидером этой страны. Речь идет о кандидатах как Демократической, так и Республиканской партий.

Иное, что визит президента Байдена в Украину в это сложное время, в годовщину начала российской агрессии, – это, конечно, для него очень большой плюс,

– подчеркнул Моцик.

То есть, добавил дипломат, Байден не побоялся посетить страну, которую россияне фактически круглые сутки обстреливают крылатыми и баллистическими ракетами.

Что на самом деле означает визит Байдена в Украину: смотрите видео

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что визит президента США Джо Байдена в Киев является чрезвычайно важным проявлением поддержки для всех украинцев. Лидеры двух государств почтили память погибших защитников на Софийской площади, ведь 20 февраля в Украине – День Героев Небесной Сотни.

Джо Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США на полмиллиарда долларов. Речь идет о поставках критически необходимого вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы для поражения бронетехники и радиолокационные системы.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что это первый в истории случай, когда президент Соединенных Штатов посетил столицу страны, находящейся в состоянии войны, где американские военные не контролируют критическую инфраструктуру