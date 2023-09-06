Может стать переломным: чем важен вероятный визит Блинкена в Украину
Уже в среду, 6 сентября, в Украину может приехать государственный секретарь США Энтони Блинкен. Для Украины это может свидетельствовать об очень важных будущих решениях Вашингтона.
Возможен приезд Энтони Блинкена свидетельствует о желании США лучше узнать, какие сейчас первоочередные потребности ВСУ в рамках контрнаступления. Таким мнением в эфире 24 Канала поделился политолог Игорь Рейтерович.
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Чего ждать от предполагаемого визита
Визит официально не анонсирован, поэтому повестка дня неизвестна. Однако можно предположить, что встреча будет очень приятной и продуктивной для Украины. Напомним, каждый визит госсекретаря США в Киев заканчивался объявлением нового пакета военной помощи.
Мы можем ожидать такого заявления и в этот раз, тем более есть целый перечень всего, что нам нужно. Думаю, важность этого визита и в оценке ситуации на фронте на месте. То есть он сможет пообщаться с нашим военно-политическим руководством,
– заметил Игорь Рейтерович.
Конечно, Штаты получают определенную информацию как от Украины, так и от собственной разведки. Однако совсем другое дело – непосредственный разговор уже на украинской территории. Здесь говорится и об обсуждении перспектив контрнаступления, и о необходимом вооружении, и о дальнейших планах.
"Блинкен здесь выполняет роль посредника. Господин Блинкен показал себя сторонником предоставления Украине оружия, которое нам действительно нужно. Возможно, этот визит станет переломным. Объяснят, чего нам не хватает в контексте контрнаступления", – подчеркнул политолог.
Очевидно, что Украина не может конкурировать с Россией в количестве мобилизованных, банально из-за большой разницы в количестве населения. Так что балансировать это можно, например, посредством предоставления Украине дальнобойных ракет. В частности, говорят, что именно Энтони Блинкен является одним из лоббистов предоставления нам ATACMS.
Поэтому не исключено, что услышав о потребностях ВСУ, так сказать, с первых уст, Блинкен поднимет этот вопрос в Вашингтоне.
Игорь Рейтерович о визите Энтони Блинкена в Украину: смотреть видео
США поддерживают Украину: последние новости
- В США готовятся передать в Украину снаряды с обедненным ураном. По крайней мере, об этом утверждают СМИ. Соответствующее заявление Вашингтон может сделать на следующей неделе. Заметим, что обсуждение передачи этих боеприпасов достаточно дискуссионно, ведь они представляют угрозу гражданскому населению.
- Недавно стало известно, что США приобретут для Украины ракеты средней дальности AMRAAM. Они могут поражать цели на расстоянии до 180 км. О точном количестве и сроках поставки пока нет информации.
- Уже в сентябре в Украину прибудут первые 10 танков Abrams. Полковник США Мартин О'Доннелл рассказал, что украинские военные уже прошли подготовку на американских и немецких полигонах. Кстати, всего Украина должна получить 31 танк.