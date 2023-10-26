В Москве могли явиться представители ХАМАС. В тот же день в столицу России приехал и высокопоставленный иранский дипломат.

В четверг, 26 октября, российскую столицу посетили представители ХАМАС. Об этом пишут пропагандистские СМИ страны-агрессорки и оппозиционные российские СМИ.

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Что известно о визитах

Информацию о визите делегации ХАМАС в Москву пропагандистским СМИ страны-агрессорки подтвердила представительница МИД России Мария Захарова. По предварительным данным, эту группу возглавляет член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Сейчас уточняется информация, с кем встречаются палестинцы.

Также известно, что в российскую столицу приехал Али Багери Кани. Он является замглавы МИД Ирана. Этот дипломат проводит встречу с заместителем Сергея Лаврова Михаилом Галузиным.

Что известно о связи между ХАМАС и Россией

Недавно представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты передали ХАМАС оружие. Более того, захватчики поделились с палестинскими боевиками опытом. Это произошло до атаки на Израиль.

Напомним, российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский в разговоре с 24 Каналом указал на существование опосредованных данных, которые указывают на то, что Россия участвовала в организации атаки ХАМАС на еврейское государство. Речь идет именно о политическом руководстве страны-агрессорки во главе с самим Владимиром Путиным.

Не так давно глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев подчеркнул, что за обострением на Ближнем Востоке стоит президент России. По его словам, Путин хочет притвориться миротворцем и защитником мусульманского мира.

Визит ХАМАС в Москву не был анонсирован публично.