"Кулинарная дипломатия работает": политолог о визите Блинкена в Киев
Руководители внешнеполитических ведомств Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба во время встречи в Киеве решили пообедать в пиццерии Veterano Pizza, которой руководят ветераны украинской армии. Такая "кулинарная дипломатия" происходит уже второй раз: первый поход чиновников был в McDonald's.
Политолог Николай Давидюк сказал 24 Каналу, что со стороны министра иностранных дел Дмитрия Кулебы это была хорошая "кулинарная дипломатия", которая повторяет неформальную встречу Эммануэля Макрона с Си Цзиньпином. Украине надо показывать свои заведения, тем более, что и Борис Джонсон, и многие другие политики высокого ранга уже были в Veterano Pizza.
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США чувствуют вину
Политолог отметил, что первый поход Блинкена и Кулебы был в McDonald's, то есть Украина показала принимающей стороне, что уважает их заведения.
Мы тоже хотим, чтобы наши Veterano Pizza были в мире не менее популярны, чем, например, их McDonald's. Важно поддерживать ветеранские бизнесы, начинания и инициативы,
– подчеркнул Николай Давидюк.
По его мнению, то, что Энтони Блинкен в своем обращении оказал поддержку Украине и сказал, что попытки России прорваться на Харьковщине будут напрасными, свидетельствует о чувстве вины США за слишком долгое голосование, растянутое на полгода. Украина могла бы эффективно потратить это время. Однако поддержка – это лишь публичная причина приезда госсекретаря США.
Николай Давидюк выдвигает три цели приезда Энтони Блинкена:
- Правительство. США ждут от Украины кадровых изменений, поскольку весь Запад говорит о том, что надо менять страну, чтобы не потерять ее во время войны против России, а также в целом, потому что коррупционеры съедают страну быстрее.
- Ревизия в целом всего того, что происходит с реформами, потенциальным восстановлением и деньгами.
- Военно-оборонная вещь. В США приняли секретный документ, который содержит план относительно помощи Украине. Он будет представлен в закрытой части законодательных американских органов. Поскольку закрытый план всегда содержит конкретику, его надо обсудить с глазу на глаз, потому что писать план об Украине без Украины никто не будет, и это неэтично по отношению к партнерам.
Помощь Украине от США: что известно
- После полугодовых дебатов между республиканцами и демократами в апреле 2024 года Сенат наконец поддержал законопроект о выделении помощи Украине в размере 61 миллиард долларов.
- Из этой суммы 11,3 миллиарда долларов пойдут на текущие военные операции США в регионе; ️13,8 миллиарда долларов – на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг; ️26 миллионов долларов – на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Украине.
- Также пакет помощи включал дальнобойные ракеты ATACMS, неуловимые для вражеской противовоздушной обороны, которые уже в Украине и успешно используются против российских целей.
- После того, как стало известно о прорыве россиянами границы на севере Харьковщины, США 10 мая объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 400 миллионов долларов. В него вошли ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии.
- А уже 11 мая Госдеп США одобрил срочную продажу трех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS Украине. Системы будут поступать из армейского арсенала Соединенных Штатов.