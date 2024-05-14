"Кулинарная дипломатия работает": политолог о визите Блинкена в Киев

Руководители внешнеполитических ведомств Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба во время встречи в Киеве решили пообедать в пиццерии Veterano Pizza, которой руководят ветераны украинской армии. Такая "кулинарная дипломатия" происходит уже второй раз: первый поход чиновников был в McDonald's.

Политолог Николай Давидюк сказал 24 Каналу, что со стороны министра иностранных дел Дмитрия Кулебы это была хорошая "кулинарная дипломатия", которая повторяет неформальную встречу Эммануэля Макрона с Си Цзиньпином. Украине надо показывать свои заведения, тем более, что и Борис Джонсон, и многие другие политики высокого ранга уже были в Veterano Pizza.

Смотрите также В Госдепе раскрыли подробности визита Блинкена в Украину

США чувствуют вину

Политолог отметил, что первый поход Блинкена и Кулебы был в McDonald's, то есть Украина показала принимающей стороне, что уважает их заведения.

Мы тоже хотим, чтобы наши Veterano Pizza были в мире не менее популярны, чем, например, их McDonald's. Важно поддерживать ветеранские бизнесы, начинания и инициативы,

– подчеркнул Николай Давидюк.

По его мнению, то, что Энтони Блинкен в своем обращении оказал поддержку Украине и сказал, что попытки России прорваться на Харьковщине будут напрасными, свидетельствует о чувстве вины США за слишком долгое голосование, растянутое на полгода. Украина могла бы эффективно потратить это время. Однако поддержка – это лишь публичная причина приезда госсекретаря США.

Николай Давидюк выдвигает три цели приезда Энтони Блинкена:

Правительство. США ждут от Украины кадровых изменений, поскольку весь Запад говорит о том, что надо менять страну, чтобы не потерять ее во время войны против России, а также в целом, потому что коррупционеры съедают страну быстрее. Ревизия в целом всего того, что происходит с реформами, потенциальным восстановлением и деньгами. Военно-оборонная вещь. В США приняли секретный документ, который содержит план относительно помощи Украине. Он будет представлен в закрытой части законодательных американских органов. Поскольку закрытый план всегда содержит конкретику, его надо обсудить с глазу на глаз, потому что писать план об Украине без Украины никто не будет, и это неэтично по отношению к партнерам.

Помощь Украине от США: что известно