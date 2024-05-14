Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, що з боку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби це була гарна "кулінарна дипломатія", яка повторює неформальну зустріч Еммануеля Макрона із Сі Цзіньпінем. Україні треба показувати свої заклади, тим паче, що і Борис Джонсон, і багато інших політиків високого рангу вже були у Veterano Pizza.
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США відчувають провину
Політолог зауважив, що перший похід Блінкена та Кулеби був у McDonald's, тобто Україна показала приймаючій стороні, що поважає їхні заклади.
Ми теж хочемо, щоб наші Veterano Pizza були в світі не менш популярні, ніж, наприклад, їхні McDonald's. Важливо підтримувати ветеранські бізнеси, починання та ініціативи,
– підкреслив Микола Давидюк.
На його думку, те, що Ентоні Блінкен у своєму зверненні виявив підтримку Україну та сказав, що спроби Росії прорватись на Харківщині будуть марними, свідчить про відчуття провини США за надто довге голосування, розтягнуте на пів року. Україна могла б ефективно витратити цей час. Проте підтримка – це лише публічна причина приїзду держсекретаря США.
Микола Давидюк висуває три цілі приїзду Ентоні Блінкена:
- Уряд. США чекають від України кадрових змін, оскільки весь Захід говорить про те, що треба змінювати країну, щоб не втратити її в час війни проти Росії, а також в цілому, бо корупціонери з'їдають країну швидше.
- Ревізія загалом всього того, що відбувається з реформами, потенційною відбудовою і грошима.
- Військово-оборонна річ. У США прийняли секретний документ, який містить план щодо допомоги Україні. Він буде представлений у закритій частині законодавчих американських органів. Оскільки закритий план завжди містить конкретику, його треба обговорити віч-на-віч, бо писати план про Україну без України ніхто не буде, і це неетично відносно партнерів.
Допомога Україні від США: що відомо
- Після піврічних дебатів між республіканцями та демократами у квітні 2024 року Сенат нарешті підтримав законопроєкт про виділення допомоги Україні у розмірі 61 мільярд доларів.
- ️З цієї суми 11,3 мільярда доларів підуть на поточні військові операції США в регіоні; ️13,8 мільярда доларів – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг; ️26 мільйонів доларів – на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.
- Також пакет допомоги включав далекобійні ракети ATACMS, невловні для ворожої протиповітряної оборони, які вже в Україні та успішно використовується проти російських цілей.
- Після того, як стало відомо про прорив росіянами кордону на півночі Харківщини, США 10 травня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму в 400 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS і артилерії.
- А вже 11 травня Держдеп США схвалив терміновий продаж трьох високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS Україні. Системи надходитимуть з армійського арсеналу Сполучених Штатів.