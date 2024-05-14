Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, що з боку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби це була гарна "кулінарна дипломатія", яка повторює неформальну зустріч Еммануеля Макрона із Сі Цзіньпінем. Україні треба показувати свої заклади, тим паче, що і Борис Джонсон, і багато інших політиків високого рангу вже були у Veterano Pizza.

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США відчувають провину

Політолог зауважив, що перший похід Блінкена та Кулеби був у McDonald's, тобто Україна показала приймаючій стороні, що поважає їхні заклади.

Ми теж хочемо, щоб наші Veterano Pizza були в світі не менш популярні, ніж, наприклад, їхні McDonald's. Важливо підтримувати ветеранські бізнеси, починання та ініціативи,

– підкреслив Микола Давидюк.

На його думку, те, що Ентоні Блінкен у своєму зверненні виявив підтримку Україну та сказав, що спроби Росії прорватись на Харківщині будуть марними, свідчить про відчуття провини США за надто довге голосування, розтягнуте на пів року. Україна могла б ефективно витратити цей час. Проте підтримка – це лише публічна причина приїзду держсекретаря США.

Микола Давидюк висуває три цілі приїзду Ентоні Блінкена:

Уряд. США чекають від України кадрових змін, оскільки весь Захід говорить про те, що треба змінювати країну, щоб не втратити її в час війни проти Росії, а також в цілому, бо корупціонери з'їдають країну швидше. Ревізія загалом всього того, що відбувається з реформами, потенційною відбудовою і грошима. Військово-оборонна річ. У США прийняли секретний документ, який містить план щодо допомоги Україні. Він буде представлений у закритій частині законодавчих американських органів. Оскільки закритий план завжди містить конкретику, його треба обговорити віч-на-віч, бо писати план про Україну без України ніхто не буде, і це неетично відносно партнерів.

Допомога Україні від США: що відомо