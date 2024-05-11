Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко розповіла 24 Каналу, що коли Еммануель Макрон приїхав до Пекіну, Сі Цзіньпін повіз його у провінцію Гуанчжоу до резиденції, де колись мешкав його батько – відомий партійний діяч. Макрон вирішив не відставати від тенденцій і провів неформальну зустріч із Сі у Піренеях на перевалі Турмале – в регіоні, який Макрон часто відвідував у дитинстві, тому що там проживала його бабуся.

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Спілкування у приватній обстановці

Зустріч відбувалася без краваток, що є рідкістю для Сі Цзіньпіна. Також було традиційне китайське чаювання і, звичайно, китайська музика.

Вони (Сі Цзіньпін, Еммануель Макрон та їхні дружини – 24 Канал) були в ресторані, який належить давньому другу Макрона. Зустріч була без краваток, мінімум протоколу та формальностей. Це дало можливість поспілкуватися у приватній обстановці і свідчить про досить високий рівень довіри між лідерами,

– підкреслила Аліна Гриценко.

На її думку, Китай приймає правила гри, які активно демонструє Еммануель Макрон. Все ж Франція – це єдина держава Європейського Союзу, яка має ядерну зброю. І Китай розглядає Францію як державу, з якою можна обговорювати глобальні питання, геополітичні конфлікти, боротьбу з тероризмом та змінами клімату. Такий рівень тісної комунікації та довіри може суттєво вплинути на подальший розвиток китайсько-європейських відносин.

Непоганий хід Макрона

Макрон зробив непоганий хід, тому що пролетівши всю Францію майже до кордону з Іспанією, Сі Цзіньпін мав можливість подивитися на красу та пройнятися французькою культурою. Еммануель Макрон навіть подарував йому дві пляшки коньяку.

Їхні відносини є унікальними, тому що немає окремого лідера, з яким би Сі Цзіньпін мав такий рівень комунікації. Можливо, саме з причини високої політичної довіри Макрону і вдалося довести свій погляд щодо російсько-української війни,

– зауважила головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень.

Однак при цьому всьому Китай все одно наполягає на мирних переговорах між Росією та Україною, тому що так званий мирний план Китаю зводиться саме до цього. Але насправді Китай не вірить в перемогу ані однієї, ані іншої сторони військовим шляхом.

"Сподіваємося, що, враховуючи таку комунікацію, особисту довіру і приязнь один до одного, Макрону все ж таки вдалося переконати Сі Цзіньпіна подивитися на російську загрозу через призму європейських інтересів очима європейців", – підсумувала Аліна Гриценко.

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