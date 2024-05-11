Главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко рассказала 24 Каналу, что когда Эммануэль Макрон приехал в Пекин, Си Цзиньпин повез его в провинцию Гуанчжоу в резиденцию, где когда-то жил его отец – известный партийный деятель. Макрон решил не отставать от тенденций и провел неформальную встречу с Си в Пиренеях на перевале Турмале – в регионе, который Макрон часто посещал в детстве, потому что там проживала его бабушка.
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Общение в частной обстановке
Встреча проходила без галстуков, что является редкостью для Си Цзиньпина. Также было традиционное китайское чаепитие и, конечно, китайская музыка.
Они (Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон и их жены – 24 Канал) были в ресторане, который принадлежит давнему другу Макрона. Встреча была без галстуков, минимум протокола и формальностей. Это дало возможность пообщаться в приватной обстановке и свидетельствует о достаточно высоком уровне доверия между лидерами,
– подчеркнула Алина Гриценко.
По ее мнению, Китай принимает правила игры, которые активно демонстрирует Эммануэль Макрон. Все же Франция – это единственное государство Европейского Союза, которое имеет ядерное оружие. И Китай рассматривает Францию как государство, с которым можно обсуждать глобальные вопросы, геополитические конфликты, борьбу с терроризмом и изменениями климата. Такой уровень тесной коммуникации и доверия может существенно повлиять на дальнейшее развитие китайско-европейских отношений.
Неплохой ход Макрона
Макрон сделал неплохой ход, потому что пролетев всю Францию почти до границы с Испанией, Си Цзиньпин имел возможность посмотреть на красоту и проникнуться французской культурой. Эммануэль Макрон даже подарил ему две бутылки коньяка.
Их отношения являются уникальными, потому что нет отдельного лидера, с которым бы Си Цзиньпин имел такой уровень коммуникации. Возможно, именно по причине высокого политического доверия Макрону и удалось доказать свой взгляд относительно российско-украинской войны,
– отметила главный консультант Украинского института стратегических исследований.
Однако при этом всем Китай все равно настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной, потому что так называемый мирный план Китая сводится именно к этому. Но на самом деле Китай не верит в победу ни одной, ни другой стороны военным путем.
"Надеемся, что, учитывая такую коммуникацию, личное доверие и приязнь друг к другу, Макрону все же удалось убедить Си Цзиньпина посмотреть на российскую угрозу через призму европейских интересов глазами европейцев", – подытожила Алина Гриценко.
Поездка Си Цзиньпина в Европу: что известно
- В начале мая лидер Китая совершил тур по Европе, в рамках которого он посетил Францию, Венгрию и Сербию.
- Во время визита во Францию Си обсудил с Макроном торговые и дипломатические отношения. Они также искали пути решения войны в Украине. Важным вопросом было производство китайских аккумуляторов на территории Франции.
- Встреча в Сербии была запланирована к 25-й годовщине бомбардировки авиацией США посольства Китая в Белгороде, с чего и началась дружба Китая и России на антиамериканской основе. Во время этой встречи был подписан договор о зоне свободной торговли.
- Также Си Цзиньпин встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Этот визит стал важным шагом в укреплении отношений между Китаем и Венгрией, с помощью которого страны увеличили партнерство до всеобъемлющего стратегического уровня.