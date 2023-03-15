В Москву прилетел президент Сирии: политтехнолог предположил результаты визита

Президент Сирии Башар аль-Асад прибыл с визитом в Россию. Так, кремлевский диктатор Владимир Путин всеми силами пытается показать миру, что есть еще люди, которые жмут ему руку.

Результатом визита лидера Сирии в Москву могут стать какие-то формальные договоренности между странами. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Чего ждать от визита Асада в Москву

В ходе встречи диктаторы могут обсудить и определить новую ось зла – Россия, Сирия, Иран, Северная Корея и Беларусь.

Это будет что-то вроде визита Александра Лукашенко в Иран. Они с президентом Ирана Ибрагимом Райси обсуждали как санкции предоставляют им "дополнительные возможности" и как им прекрасно живется,

– заметил политтехнолог.

В то же время Иран может разве научить Беларусь как обходить наложенные санкции. По мнению политтехнолога, встреча Путина и Асада будет похожей.

Тизенгаузен предположил, чего ожидать от визита лидера Сирии в Россию: смотрите видео

Заметим, что визит Асада в Москву является первым с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства, а также после мощных землетрясений в Сирии. До этого диктаторы встречались в сентябре 2021 года. Встреча запланирована на 15 марта специально, ведь в эту дату в 2011 году началось восстание в Сирии.

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