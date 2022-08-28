Несмотря на шантаж Украины, путин и сам дико боится взрыва на ЗАЭС, – Давидюк

Международное агентство по атомной энергии запланировало визит на Запорожскую АЭС. МАГАТЭ является самой жесткой и эффективной из всех международных организаций, с которыми Украина сотрудничала в последнее время.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, агентство умеет поставить россию на место и знает, как это сделать.

К теме россии от ЗАЭС требуется только ядерный шантаж, а не электроэнергия, – политолог

путин очень боится взрыва на ЗАЭС

Давидюк рассказал, что путина пугает ситуация на Запорожской АЭС. Президент страны-агрессорки опасается МАГАТЭ, а также, что его военные могут сами подорвать станцию.

"Пьяные военные россияне, часто под наркотическим опьянением, могут повлечь за собой очень непредсказуемые моменты. Поэтому путин сидит в бункере, надел два противогаза", – отметил политолог.

Он с одной стороны – шантажирует, а с другой – дико боится того, что может произойти. И для него это очень большой страх,

– заметил Давидюк.

Давидюк прокомментировал миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: смотрите видео

Кто будет платить цену за безопасность мира

По мнению политолога, есть важный момент – МАГАТЭ может поставить на место россию, но необходимо понимать, какой будет цена и кто будет ее платить, поскольку путин будет ставить свои условия.

Нам нужно знать, платим ли мы эту цену, или кто-то другой, ведь в "корзине" не только наша безопасность. После захвата ЗАЭС конфликт стал международным. Это не война россии против Украины – это война россии против 40 государств, против 1 миллиарда населения,

– подчеркнул Давидюк.

То есть жизнь каждого 8 человека на планете в руках оккупантов, захвативших эту станцию. Поэтому будет несправедливо, если Украину одну заставят платить эту цену, поскольку мы боремся за безопасность миллиарда людей. И мир должен об этом помнить.

Политолог отметил, что власти нашей страны должны контролировать любые возможные договоренности, которых может достичь МАГАТЭ. Это необходимо для того, чтобы мир не решал проблему ядерной опасности за цену, которую будут вынуждены платить только украинцы.

Обратите внимание российские оккупанты с автоматами на атомной станции ходят пьяные, – работник ЗАЭС

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