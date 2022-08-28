Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, агенція вміє поставити росію на місце та знає, як це зробити.

До теми росії від ЗАЕС потрібен лише ядерний шантаж, а не електроенергія, – політолог

Путін дуже боїться вибуху на ЗАЕС

Давидюк розповів, що путіна лякає ситуація на Запорізькій АЕС. Президент країни-агресорки побоюється МАГАТЕ, а також, що його військові можуть самі підірвати станцію.

"П'яні військові росіяни, часто під наркотичним сп'янінням, можуть спричинити дуже непередбачувані моменти. Тому путін сидить у бункері, надягнув два протигази", – відзначив політолог.

Він з однієї сторони – шантажує, а з іншої – дико боїться того, що може статися. І для нього це дуже великий страх,

– зауважив Давидюк.

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Хто буде платити ціну за безпеку світу

На думку політолога, є важливий момент – МАГАТЕ може поставити на місце росію, але необхідно розуміти якою буде ціна та хто буде її платити, оскільки путін буде ставити свої умови.

Нам треба знати, чи ми платимо цю ціну, чи хтось інший, адже у "корзині" не тільки наша безпека. Після захвату ЗАЕС конфлікт став міжнародним. Це не війна росії проти України – це війна росії проти 40 держав, проти 1 мільярду населення,

– наголосив Давидюк.

Тобто життя кожної 8 людини на планеті наразі у руках окупантів, які захопили цю станцію. Тому буде несправедливо, якщо Україну одну змусять платити цю ціну, оскільки ми зараз боремося за безпеку мільярда людей. І світ має про це пам'ятати.

Політолог зауважив, що влада нашої країни має контролювати будь-які ймовірні домовленості, яких може досягнути МАГАТЕ. Це необхідно для того, щоб світ не розв'язував проблему ядерної небезпеки за ціну, яку будуть змушені платити лише українці.

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