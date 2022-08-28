МАГАТЭ сможет адекватно оценить ситуацию на ЗАЭС, скрывать – бессмысленно, – эксперт

Международное агентство по атомной энергии анонсировало миссию на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС, чтобы проверить, есть ли угроза на станции. Так, специалисты МАГАТЭ смогут адекватно оценить ситуацию.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак. По его словам, оккупантам нет смысла скрывать что-то на станции, поскольку все скрытое – будет интерпретировано не в пользу россии в этой ситуации.

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Миссия сможет адекватно оценить угрозу на ЗАЭС

С технической точки зрения миссия МАГАТЭ сможет адекватно и корректно оценить угрозу станции, в частности системам охлаждения, которые не могут без питания,

– заметил Ежак.

Он объяснил, что это очень важный вопрос – чтобы системы охлаждения были надежно заживлены.

К визиту МАГАТЭ должен присоединиться Красный Крест

Впрочем, миссия не сможет проверить условия, в которых находится украинский персонал на оккупированной станции. Поскольку МАГАТЭ, вероятно, не имеет необходимой компетенции, чтобы это оценить.

Поэтому необходимо, чтобы к миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС присоединился Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Это непосредственная функция Красного Креста – быть в зоне конфликта и следить за исполнением международного гуманитарного права,

– подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что функция МАГАТЭ – оценить ситуацию относительно физической безопасности станции. А вот МККК должен проверить поведение сторон и выяснить, кто представляет угрозу.

"Отношение к гражданскому населению и персоналу – это прямая ответственность Международного Комитета Красного Креста и нужно требовать, чтобы он туда попал", – отметил Ежак.

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Ситуация вокруг ЗАЭС: коротко