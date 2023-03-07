"Троянский конь" внутри Евросоюза: изменит ли позицию Венгрии визит Орбана в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Киев, но после уточнения всех деталей предстоящего визита. Однако у многих европейских лидеров после посещения Украины, в частности, Бучи и вида разрушенных городов открываются глаза.

Об этом 24 Каналу рассказал глава правления "Института мировой политики" Виктор Шлинчак. Вместе с тем, по его словам, у Виктора Орбана есть цель не поссориться с ЕС.

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Националистический дух Орбана

Он считает, что на приезд премьера Венгрии в Киев в большей степени влияет конъюнктура, которую он сейчас использует.

Последние 5 лет мы слышим постоянные обвинения украинской власти в том, что она не корректно относится к венграм, проживающим в Украине. И на этом Орбан, как и Путин в России, строил свою внутреннюю политику,

– заметил эксперт.

Он добавил, что националистический дух, который он использовал во время избирательной кампании, к сожалению, получил поддержку у многих венгров.

"Венгрия играет большую роль в позиции Европейского Союза, но и ЕС в последнее время начал четко реагировать на действия Венгрии. Даже несколько раз было приостановлено оказание стране помощи от Евросоюза, чтобы Венгрия между голословными упреками и какой-то логикой выбирала что-то одно", - отметил Шлинчак.

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Путин работает на раскол Европы

Глава правления "Института мировой политики" обратил внимание на то, что Путин сейчас работает на раскол Европы.

По моим данным, за это время в страны ЕС очень много уехало откровенных российских лоббистов. Иногда они проявляются как бывшие чиновники, евродепутаты, члены правительств. Их задача расколоть единство вокруг Украины,

– подчеркнул он.

По его словам, в этом смысле Венгрия иногда выглядит "троянским конем" внутри Европейского Союза.

"Также очень многие страны оказываются в зоне риска, это Кипр, Греция, Италия, Испания. В них происходит много движений, которые очень "приукрашиваются" российскими деньгами. И мы будем испытывать большие проблемы, если дипломаты не будут включаться в решение этого вопроса", - предположил Виктор Шлинчак.

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