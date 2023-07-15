Мощный поставщик оружия, – политолог о важности визита президента Южной Кореи
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 15 июля прибыл в Украину с необъявленным визитом. Возможно, его приезд приведет к положительным сдвигам в отношениях стран по обороне.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Чаленко. Ранее Южная Корея обещала расширить свою поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической только при широкомасштабном нападении на гражданское население.
Вашему вниманию Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом
"Важный визит, потому что Южная Корея является для нас серьезным форпостом в восточноазиатском регионе. Ее военно-промышленный комплекс – мощный игрок на мировой арене", – констатировал Чаленко.
Однако Украина пока не может использовать оборонный потенциал Южной Кореи. Пока речь только о противоминной технике, транспорте.
Что еще может ожидать Украина
В рамках своего визита в Украину Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень, где россияне совершили жестокие зверства во время оккупации в марте 2022 года. Это может повлиять на участие Южной Кореи в восстановлении нашей страны.
"Южная Корея неоднократно подписывала меморандумы, например с Польшей, насчет участия в предстоящем восстановлении нашего государства. Есть свежий проект на 52 миллиарда долларов, в котором Южная Корея может принять участие", – отметил Чаленко.
Помощь Украине от Южной Кореи: последние новости
- За исключением ядерного оружия и дальнобойных ракет стратегического значения, в Южной Корее разрабатывают и производят практически весь спектр обычного вооружения. Поскольку Юн Сок Ёль допустил передачу Украине оружия, наша страна может на это рассчитывать.
- Южная Корея одолжит Соединенным Штатам 500 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. Это может дать Вашингтону большую гибкость в поставке Украине боеприпасов.
- В WSL предположили, что Южная Корея уже передала Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Они могут существенно помочь в наступлении сил обороны.