Мощный поставщик оружия, – политолог о важности визита президента Южной Кореи

15 июля 2023, 14:34
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 15 июля прибыл в Украину с необъявленным визитом. Возможно, его приезд приведет к положительным сдвигам в отношениях стран по обороне.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Чаленко. Ранее Южная Корея обещала расширить свою поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической только при широкомасштабном нападении на гражданское население.

Вашему вниманию Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом

"Важный визит, потому что Южная Корея является для нас серьезным форпостом в восточноазиатском регионе. Ее военно-промышленный комплекс – мощный игрок на мировой арене", – констатировал Чаленко.

Однако Украина пока не может использовать оборонный потенциал Южной Кореи. Пока речь только о противоминной технике, транспорте.

Что еще может ожидать Украина

В рамках своего визита в Украину Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень, где россияне совершили жестокие зверства во время оккупации в марте 2022 года. Это может повлиять на участие Южной Кореи в восстановлении нашей страны.

"Южная Корея неоднократно подписывала меморандумы, например с Польшей, насчет участия в предстоящем восстановлении нашего государства. Есть свежий проект на 52 миллиарда долларов, в котором Южная Корея может принять участие", – отметил Чаленко.

Помощь Украине от Южной Кореи: последние новости

  • За исключением ядерного оружия и дальнобойных ракет стратегического значения, в Южной Корее разрабатывают и производят практически весь спектр обычного вооружения. Поскольку Юн Сок Ёль допустил передачу Украине оружия, наша страна может на это рассчитывать.
  • Южная Корея одолжит Соединенным Штатам 500 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. Это может дать Вашингтону большую гибкость в поставке Украине боеприпасов.
  • В WSL предположили, что Южная Корея уже передала Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Они могут существенно помочь в наступлении сил обороны.
Автор: Марія Куцова