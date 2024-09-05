Почему Запад промолчал, когда Монголия не арестовала Путина

Визит Владимира Путина в Монголию, где его должны были арестовать, не вызвал мощного резонанса на Западе. На него не отреагировали влиятельные европейские страны, в частности, Франция.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что обычно Эммануэль Макрон довольно резко высказывается в отношении России. Его заявление о возможной отправке французских войск в Украину получили широкую огласку. Однако на этот раз президент Франции промолчал.

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Продолжается борьба

На самом деле Макрон имел собственные мотивы не поднимать вопрос визита Путина в Монголию и того, что страна, которая является членом Международного уголовного суда и подписантом Римского статута, не арестовала его. Хотя МУС в Гааге выдал еще в марте 2023 года ордер на арест Путина.

Франция потеряла в Нигере, в Африке, урановые рудники, и есть предположение, что она, возможно, сможет их возместить монгольскими. Также Франция предложила Монголии построить вместо России атомную электростанцию, чтобы страна была независима от Кремля в отношении электроэнергии. Сейчас продолжается борьба, кто будет ее строить, – "Росатом" или французский концерн.

Поэтому Франция поставила собственные экономические интересы впереди политических и геополитических. Однако скорее всего АЭС в Монголии построит или Россия, или Китай, ведь она зажата между двух диктатур,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

В то же время Монголия могла бы и отказать Путину в визите, потому что имеет собственные рычаги влияния.

Сейчас Россия поставляет в страну топливо, закрывая 95% потребностей Монголии. Однако известно, что Индия строит там нефтеперерабатывающий завод. Когда он будет готов, Улан-Батор, по мнению Жирнова, сможет самостоятельно производить бензин и отказаться от его поставок из России.

Также Монголия могла бы договориться с Китаем. Когда на вас давит один бандит, надо договариваться с другим. Так и происходит. Не успел Путин вернуться из Монголии, как туда приедет заместитель председателя КНР Хань Чжэн,

– отметил он.

К тому же Монголия больше экспортирует в Китай, а не в Россию, и соответственно больше зависит от Пекина. С Москвой она могла бы поссориться, и это было бы не в интересах Кремля.

Путин очень хочет построить газопровод "Сила Сибири-2" через Монголию, а она сопротивляется этому. Улан-Батор имеет возможность урегулировать ситуацию с Россией, если будет опираться на Китай,

– отметил Сергей Жирнов.

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Обратите внимание! По мнению бывшего министра энергетики России, оппозиционера Владимира Милова, Россия вероятно угрожала Монголии, именно поэтому Улан-Батор не арестовал Путина. Это бы разозлило и Москву, и Пекин. Монголия согласилась на условия Кремля из-за своего сложного географического расположения – между Россией и Китаем.