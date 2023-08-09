Эрдоган может говорить с Путиным с позиции силы: будет ли возобновлена зерновая сделка

Владимир Путин может поехать в Турцию, чтобы встретиться с Реджепом Эрдоганом. Вероятно, турецкий президент уговорит российского возобновить зерновую сделку.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что Эрдоган на сегодня едва ли не единственный человек, который может разговаривать с Путиным с позиции силы.

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"Учитывая ситуацию в России Путину было бы логично дать себя уговорить Эрдогану. Турецкий президент дает российскому хороший повод "сохранить лицо" и без большого позора вернуться к зерновой сделке", – отметил Яковенко.

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В частности, у Эрдогана есть более сильный флот, чем у Путина, а также не меньшие амбиции на Черное море.

Путин может не поехать в Турцию

После выхода из зерновой сделки Россия восстановила режим опасного района в северо-западной акватории Черного моря и заявила, что будет рассматривать как военные все корабли, следующие в украинские порты.

"У меня есть сильные сомнения, что Путин приедет к Эрдогану. Хотя Турция не присоединилась к Римскому уставу и у Эрдогана нет обязанности выдать Путина Международному суду, но такая возможность существует", – добавил Яковенко.

Скорее всего, Путин предпочтет дистанционный разговор.

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Эрдоган и Путин разговаривали 2 августа. В частности, они договорились о визите российского диктатора в Турцию.

Если Путин таки решится на поездку, то визит должен состояться на последней неделе августа. Одна из тем встречи – возобновление зерновой сделки.

К слову, Россия может быть причастна к взрыву в турецком порту 7 августа. В результате инцидента пострадали люди.

Гаагский суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за незаконной депортации украинских детей на территорию России. Его могут арестовать на территории всех стран, ратифицировавших Римский устав. Однако Турция к ним не принадлежит.