Просят все: в разведке сказали, получит ли Россия желаемое от Ирана и КНДР
Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел с визитом в Иран. Такие поездки в подсанкционные страны могут свидетельствовать о наращивании сотрудничества и значительной потребности России в военной помощи.
Такое мнение 24 Каналу выразил представитель Главного управления разведки Минобороны
Андрей Юсов. По его словам, российский военно-промышленный комплекс ждут еще более сложные времена, поэтому поездками в Иран и КНДР враг пытается как-то разрешить ситуацию.
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Россия получает далеко не все, что просит
Осознавая непростые времена для своего ВПК и ограниченность любых "маневров", оккупанты пытаются обращаться за военной помощью в другие страны. Однако есть совсем немного мест в мире, куда они еще могут уехать с подобными просьбами. Красноречивым является и тот факт, что так называемая "сверхдержава" и "вторая армия мира" вынуждена просить о помощи у других подсанкционных стран.
Враг пытается мобилизовать экономику, нарастить производство собственных вооружений, но видит, что планы не выполняются, со сроков они взлетают, поэтому есть поездки в Северную Корею, где просят боезапасы, снаряды и вооружения, и поездки в Тегеран, посвященные тем же вопросам,
– рассказал Андрей Юсов.
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Удалось ли Путину о чем-то договориться
Россияне получают далеко не все, что просят, ведь каждое государство прежде всего заботится о собственных интересах. Динамика в снабжении вооружений есть, но говорится совсем не о том количестве, на которое рассчитывал Кремль. В конце концов возможности других государств также ограничены и никто не планирует ставить под угрозу безопасность своего режима.
Да, определенная помощь предоставляется, но слов сказано гораздо больше, чем реальной помощи,
– подчеркнул Юсов.
Кто еще может помогать России
Для российского диктатора не так много вариантов, откуда получать военную помощь. У него остается разве что контрабанда и "серый импорт".
Государств, публично готовых обсуждать военное сотрудничество с путинской Россией в мире очень мало. Остаются страны, официально не поддержавшие санкции против России, их могут использовать для различных схем с завозом подсанкционных товаров,
– заметил представитель ГУР.
Прежде всего речь идет об электронике и товарах двойного назначения: комплектующих, чипах, микросхемах. Даже несмотря на то, что Россия является крупнейшим черным импортером оружия и товаров двойного назначения, объемы контрабанды все равно не могут удовлетворить потребности российского ВПК и оккупационной армии.
С кем договаривается Россия
- Стало известно, что 20 сентября министр обороны России Сергей Шойгу приехал с визитом в Иран, где встретился с военным руководством страны. Скорее всего, Шойгу будет договариваться о расширении военного сотрудничества, в частности, поставках артиллерийских боеприпасов и снарядов для минометов.
- Комментируя этот визит, представитель ГУР МО Андрей Юсов заметил, что России не хватает собственных мощностей для ведения войны против Украины. Он также напомнил, что представителей страны-агрессора теперь пускают разве что в Беларусь, Иран и Северную Корею.
- 13 сентября с Владимиром Путиным встретился лидер КНДР Ким Чен Ын. Вместе они побывали в космодроме "Восточный", обсудили военно-техническое сотрудничество и развитие космоса. Взаимоотношения с Россией северокорейский диктатор назвал приоритетными для своей страны.