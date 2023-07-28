Есть три аспекта: политолог предположил, зачем Шойгу ездил в КНДР

Вечером 25 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНДР. Официальная причина визита – празднование 70-летия "победы" в гражданской войне в Корее, но на самом деле речь могла идти о поставках оружия Кремлю.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Он перечислил важные аспекты визита Шойгу в Северную Корею.

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"На самом деле эти два режима находятся в международной изоляции – на этой почве они и нашли общий язык", – констатировал Пьяных.

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Кроме такого символического значения, визит Шойгу в КНДР мог иметь и практическое. Вероятно, страны договорились об обмене услугами: Россия передаст материалы, а Северная Корея – боеприпасы.

Более того, Кремль может использовать КНДР как своеобразный хаб, через который получать некоторые товары. Таким образом, страны, которые поддерживают или вынуждены поддерживать санкции, не будут пятнать свои руки. К примеру, Китай.

Россия и КНДР могут прибегнуть к шантажу

"Большая семерка" обнародовала заявление, согласно которому планирует расширить действия по ограничению экспорта всех предметов, критических для российской агрессии. Кроме того, планируют усилить меры, чтобы страна-агрессор не смогла уклоняться и обходить антироссийские санкции.

Страны также могут шантажировать мир усилением своего сотрудничества, если с ними не захотят "поладить".

"Сотрудничество России и Кореи достаточно сомнительно, но угрозы его углубления могут быть своеобразной козырной картой, чтобы давить на другие государства для достижения своих целей", – отметил Гладких.

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