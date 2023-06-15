Беларусам нужно напрячься, – политолог объяснил, почему Скабееву отправили к Лукашенко

Российская пропагандистка Ольга Скабеева посетила самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Вероятно, Кремль готовится захватить землю "братского народа".

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Александр Антонюк. По его словам, Александр Лукашенко уже ничего не сможет сделать.

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"На самом деле происходит нескрываемый аншлюс Беларуси Россией. На глазах наших и мира может быть демонтирована эта республика", – сказал Антонюк.

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Беларусь может войти в состав России даже не как целый федеративный округ, а по областям.

Что угрожает белорусам

Вероятное размещение российского ядерного оружия в Беларуси не означает, что кнопка запуска будет у Лукашенко – она будет у Путина. Кремлевский диктатор может использовать территорию Беларуси, которая может получить ответный удар от Запада.

"Белорусам нужно напрячься. Если появится соответствующая точка запуска ядерного оружия – появится несколько точек в странах НАТО и в Украине. В случае угрозы будет нанесен удар по территории Беларуси", – пояснил политолог.

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В последние месяцы не прекращаются разговоры о том, присоединится ли Беларусь к России в полномасштабной войне против Украины. Может быть, Александр Лукашенко уже не имеет контроля над беларусской армией. Поэтому она может подчиниться приказу Владимира Путина.

Аналитики ISW считают, что размещением ядерного оружия в Беларуси российское военное руководство хочет получить доступ ко всем военным мощностям Минска. Именно это ставит режим Лукашенко под угрозу.

Кроме того, не стихают слухи о плохом состоянии здоровья диктатора. В частности, на параде 9 мая в России он едва сидел, а при ходьбе ковылял.

Утром 25 мая стало известно, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.