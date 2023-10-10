Усиление ПВО и развитие оборонных коалиций: Зеленский прибыл в Румынию
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский утром 10 октября прибыл в Бухарест. Глава государства совершает официальный визит в Румынию.
Зеленский анонсировал встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. По его словам, у него большой спектр тем для переговоров с лидером Румынии. Это первый визит Зеленского в Румынию с начала полномасштабного вторжения России.
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"Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет", – написал Зеленский в соцсетях.
Зеленский очертил цели визита в Румынию
Президент сообщил, что во время визита в Румынию будут затрагиваться темы о:
- дальнейшем взаимодействии стран в сфере безопасности,
- развитии авиационной и других оборонных коалиций,
- усилении украинской ПВО,
- общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами.
"Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", – подчеркнул президент.
Зеленский выразил благодарность Румынии "за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту, а также – за максимально конструктивную солидарность, которая дает нашим странам возможность вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной".
Падение российских дронов в Румынии и учения на F-16
- Румыния поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. Так, Румыния примет участие в подготовке украинских пилотов на F-16 и разместит на своей территории будущий региональный учебный центр для пилотов истребителей.
- Продолжая тему обороны, следует отметить, что в сентябре обломки российских "Шахедов" несколько раз падали на территории Румынии во время атак против Украины.
- Президент Клаус Йоханнис заявил, что российские военные беспилотники не атакуют Румынию, но создают "реальную проблему". По его словам, "неприемлемо", чтобы их обломки падали на территории страны.
- Из-за российских атак по Югу Украины в Румынии признали, что агрессия России задела и их страну. В ответ Румыния перемещает ПВО ближе к границе с Украиной.
- Добавим, что Румыния вместе с Польшей, Словакией, Венгрией и Болгарией решила продлить запрет на импорт украинского зерна, несмотря на то, что ЕС снял эмбарго. Впоследствии в Румынии сообщили, что импорт зерна из Украины будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам только на основании лицензии.