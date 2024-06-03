Китай "разорвет" от этого, – Свитан сказал, с каким государством Украине надо наладить сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с дипломатическим визитом в страны Азии, в частности в Сингапур и Филиппины. Там он встретился с руководителями этих государств для того, чтобы обсудить важность сотрудничества и урегулирования вопросов глобального мира.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что поездка Владимира Зеленского в Сингапур и Филиппины очень важна для нашего государства. Он добавил, что Китай географически очень близко расположен к этим странам.

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"После Филиппин Зеленскому обязательно стоит поехать в Тайвань, ведь это китайский остров", – сказал он.

Почему Тайвань важен для Украины

Роман Свитан объяснил, что Тайвань не относится к Китайской Народной Республике, где Си Цзиньпин оккупировал власть. Этот остров называется Китайская Республика Тайвань, где живут китайцы, которые на демократических выборах 13 января 2024 года избрали законного президента.

Украине стоит наладить связи с новым демократически избранным президентом Тайваня и показать Китаю, что мы недовольны тем, что Пекин участвует в войне России против Украины. Китайские боеприпасы, оружие и детали к нему каждый день убивают украинцев,

– подчеркнул он.

По мнению военного эксперта, нашей стране стоит открыть тайваньское посольство, а украинское на территории Тайваня.

Китай "разорвет", если украинская делегация прибудет в Тайвань. Но это надо делать (налаживать сотрудничество – 24 Канал), ведь Китай это та же Россия,

– высказался Роман Свитан.

Напряженные отношения между Китаем и Тайванем