Есть четкие и достижимые приоритеты, – Зеленский раскрыл детали встречи с Байденом

Президент Украины во время своего визита в США встретился с американским лидером Джозефом Байденом. Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов за военную помощь и рассказал планы на 2024 год.

По словам Зеленского, он рад вернуться в Белый дом. Это его третья поездка в США с начала полномасштабной войны.

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Помощь Украине от США

Президент выразил свою благодарность Соединенным Штатам за поддержку Украины. В частности, это касается объявленного пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов.

В Черном море мы одолели русский флот. Наш морской экспорт возобновился и укрепляет как нашу экономику, которая сейчас растет на 5%, так и глобальную продовольственную безопасность.

– рассказал Президент Украины.

По его словам, Киев и Вашингтон двигаются в правильном направлении. В ходе встречи с Джозефом Байденом они обсуждали пути продвижения вперед.

У нас есть четкие и достижимые приоритеты на 2024 год, среди которых лишение России преимущества в воздухе и срыв ее наступательных операций, совместное производство вооружений, использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

– сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что свобода должна быть хорошо вооружена и защищена.

Визит Зеленского в США: что известно