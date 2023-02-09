Россия противопоставила визиту Зеленского в Британию только шубы вдовам, – оппозиционер

Россия не ожидала, что глава Украины Владимир Зеленский совершит визит в Великобританию. У нее не было ни четкого плана действий, поэтому на помощь пришла акция по раздаче шуб вдовам убитых оккупантов на украинской земле.

Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист. По его словам, президент Украины вызвал своей сильной речью шквал оваций в Великобритании.

Смотрите также Договорились о дальнобойном оружии и оборонном пакете: результаты визита Зеленского в Лондон

Как мир отреагировал на Зеленского в Великобритании

Игорь Яковенко сообщил, что не знает, пишет ли Владимир Зеленский сам выступления или кто-то ему в этом помогает, но это было непревзойденно.

Действительно, это его выступление перед британскими властями – это был шедевр ораторского искусства,

– сосредоточил внимание он.

Оппозиционер добавил, что это свидетельство большого успеха президента Украины.

Игорь Яковенко объяснил, какой была реакция России на визит Зеленского в Великобританию: смотрите видео

Какова была реакция России

Игорь Яковенко объяснил, что визит Зеленского в Британию был достаточно неожиданным для всех.

"Утром очнулись, а президента украинского нет, он уже в Лондоне", – подчеркнул он.

По его мнению, Россия не могла не оставить себя тоже без внимания, предлагая собственную антитезу.

Самое яркое событие, которое Россия противопоставила визиту в Лондон Зеленского, это дарование шуб вдовам убитых россиян.

– объяснил он.

Яковенко рассказал, что россияне показали этих вдов, держащих шубы в руках с улыбками счастья на лицах. Они благодарили за такую помощь власти России.

"Какой смысл от мужчины? Тут же шуба отличная!" – заметил он.

Впрочем, уже вскоре выяснилось, что шубы у новоиспеченных владелиц все же забрали.

"Шубы эти переменные – их периодически вручают разным людям. Действительно, россиян много, а шуб мало", – рассказал оппозиционер.

По его мнению, в этом и состоит контраст между двумя странами.

С одной стороны, визит в одну из сильных, развитых и прогрессивных стран мира, где все стоя воспринимали его речь, прерывая аплодисментами,

– сосредоточил внимание он.

С другой же – бестолковая Россия и ее "щедрость".

Российская акция "Шуба за убитого мужчину": главное