Россия противопоставила визиту Зеленского в Британию только шубы вдовам, – оппозиционер
Россия не ожидала, что глава Украины Владимир Зеленский совершит визит в Великобританию. У нее не было ни четкого плана действий, поэтому на помощь пришла акция по раздаче шуб вдовам убитых оккупантов на украинской земле.
Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист. По его словам, президент Украины вызвал своей сильной речью шквал оваций в Великобритании.
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Как мир отреагировал на Зеленского в Великобритании
Игорь Яковенко сообщил, что не знает, пишет ли Владимир Зеленский сам выступления или кто-то ему в этом помогает, но это было непревзойденно.
Действительно, это его выступление перед британскими властями – это был шедевр ораторского искусства,
– сосредоточил внимание он.
Оппозиционер добавил, что это свидетельство большого успеха президента Украины.
Игорь Яковенко объяснил, какой была реакция России на визит Зеленского в Великобританию: смотрите видео
Какова была реакция России
Игорь Яковенко объяснил, что визит Зеленского в Британию был достаточно неожиданным для всех.
"Утром очнулись, а президента украинского нет, он уже в Лондоне", – подчеркнул он.
По его мнению, Россия не могла не оставить себя тоже без внимания, предлагая собственную антитезу.
Самое яркое событие, которое Россия противопоставила визиту в Лондон Зеленского, это дарование шуб вдовам убитых россиян.
– объяснил он.
Яковенко рассказал, что россияне показали этих вдов, держащих шубы в руках с улыбками счастья на лицах. Они благодарили за такую помощь власти России.
"Какой смысл от мужчины? Тут же шуба отличная!" – заметил он.
Впрочем, уже вскоре выяснилось, что шубы у новоиспеченных владелиц все же забрали.
"Шубы эти переменные – их периодически вручают разным людям. Действительно, россиян много, а шуб мало", – рассказал оппозиционер.
По его мнению, в этом и состоит контраст между двумя странами.
С одной стороны, визит в одну из сильных, развитых и прогрессивных стран мира, где все стоя воспринимали его речь, прерывая аплодисментами,
– сосредоточил внимание он.
С другой же – бестолковая Россия и ее "щедрость".
Российская акция "Шуба за убитого мужчину": главное
- Инициатором этой акции, если ее можно так назвать, стал друг террориста Игоря Гиркина Евгений Скрипник. Он передал вдовам так называемых "героев новороссии" шубы как будто подарки из Москвы.в нашем телеграмм канале
- На фото и видео с шубами женщины были довольно счастливы, будто гибель мужчины за квазиобразование стоила поношенной шубы из Москвы.
- Впрочем, радоваться подаркам россиянкам все же не следовало. Потому что сразу после видео шубы у них забрали, объяснив, что вручили их им по ошибке.
- Собственно, этот курьез является очередным свидетельством того, что у кафиров совсем нет ценностей и понимания, чего на самом деле стоит человеческая жизнь. Если вдовы террористов радуются шубам в обмен на гибель своих мужчин, это подтверждает лишь то, что уровень их моральной деградации достиг дна.
- Интересно, что такое же отношение к жизни людей у руководства России. Как известно, Путин сейчас забрасывает телами Восток нашего государства, чтобы добиться хоть каких-либо успехов на поле боя. Очевидно, что ему не удастся этого сделать, однако самое жалкое в этой ситуации то, что такой же тип мышления у граждан России и предателей на оккупированных территориях. То есть власть всегда была и будет зеркалом народа.