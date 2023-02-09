Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст. За його словами, президент України викликав своєю сильною промовою шквал овацій у Великій Британії.

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Як світ відреагував на Зеленського у Великобританії

Ігор Яковенко повідомив, що не знає, чи Володимир Зеленський сам пише собі виступи чи хтось йому у цьому допомагає, але це було неперевершено.

Дійсно, цей його виступ перед британською владою – це був шедевр ораторського мистецтва,

– зосередив увагу він.

Опозиціонер додав, що це свідчення великого успіху президента України.

Ігор Яковенко пояснив, якою була реакція Росії на візит Зеленського до Великої Британії: дивіться відео

Якою була реакція Росії

Ігор Яковенко пояснив, що візит Зеленського до Британії був доволі неочікуваним для всіх.

"Вранці прокинулися, а президента українського немає, він вже в Лондоні", – наголосив він.

На його думку, Росія не могла не залишити себе теж без уваги, пропонуючи власну антитезу.

Найяскравіша подія, яку Росія протиставила візиту в Лондон Зеленського, це дарування шуб вдовам вбитих росіян,

– пояснив він.

Яковенко розказав, що росіяни показали цих вдів, які тримали шуби в руках з посмішками щастя на обличчях. Вони дякували за таку допомогу владі Росії.

"Який сенс від чоловіка? Тут же шуба чудова!" – зауважив він.

Втім, вже незабаром з’ясувалося, що шуби у новоспечених власниць все ж забрали.

"Шуби ці змінні – їх періодично вручають різним людям. Дійсно, росіян багато, а шуб мало", – розповів опозиціонер.

На його думку, в цьому і полягає контраст між двома країнами.

З одного боку візит в одну із сильних, розвинутих та прогресивних країн світу, де всі стоячи сприймали його промову, перериваючи оплесками,

– зосередив увагу він.

З іншого ж – недолуга Росія та її "щедрість".

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