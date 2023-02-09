Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст. За його словами, президент України викликав своєю сильною промовою шквал овацій у Великій Британії.
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Як світ відреагував на Зеленського у Великобританії
Ігор Яковенко повідомив, що не знає, чи Володимир Зеленський сам пише собі виступи чи хтось йому у цьому допомагає, але це було неперевершено.
Дійсно, цей його виступ перед британською владою – це був шедевр ораторського мистецтва,
– зосередив увагу він.
Опозиціонер додав, що це свідчення великого успіху президента України.
Ігор Яковенко пояснив, якою була реакція Росії на візит Зеленського до Великої Британії: дивіться відео
Якою була реакція Росії
Ігор Яковенко пояснив, що візит Зеленського до Британії був доволі неочікуваним для всіх.
"Вранці прокинулися, а президента українського немає, він вже в Лондоні", – наголосив він.
На його думку, Росія не могла не залишити себе теж без уваги, пропонуючи власну антитезу.
Найяскравіша подія, яку Росія протиставила візиту в Лондон Зеленського, це дарування шуб вдовам вбитих росіян,
– пояснив він.
Яковенко розказав, що росіяни показали цих вдів, які тримали шуби в руках з посмішками щастя на обличчях. Вони дякували за таку допомогу владі Росії.
"Який сенс від чоловіка? Тут же шуба чудова!" – зауважив він.
Втім, вже незабаром з’ясувалося, що шуби у новоспечених власниць все ж забрали.
"Шуби ці змінні – їх періодично вручають різним людям. Дійсно, росіян багато, а шуб мало", – розповів опозиціонер.
На його думку, в цьому і полягає контраст між двома країнами.
З одного боку візит в одну із сильних, розвинутих та прогресивних країн світу, де всі стоячи сприймали його промову, перериваючи оплесками,
– зосередив увагу він.
З іншого ж – недолуга Росія та її "щедрість".
Російська акція "Шуба за вбитого чоловіка": головне
- Ініціатором цієї акції, якщо її можна так назвати, став друг терориста Ігоря Гіркіна Євгеній Скрипник. Він передав вдовам так званих "героїв новоросії" користовані шуби як нібито подарунки з Москви.в нашому телеграм каналі
- На фото та відео з шубами жінки були доволі щасливими, ніби загибель чоловіка за квазіутворення була варта поношеної шуби з Москви.
- Втім, радіти подарункам росіянкам все ж було не слід. Тому що одразу після відео шуби в них забрали, пояснивши, що вручили їх ім помилково.
- Власне, цей курйоз є черговим свідченням того, що в окупантів зовсім немає цінностей та розуміння, чого насправді вартує людське життя. Бо якщо вдови терористів радіють шубам в обмін на загибель своїх чоловіків, це підтверджує лише те, що рівень їхньої моральної деградації сягнув дна.
- Цікаво, що таке ж ставлення до життів людей у керівництва Росії. Як відомо, Путін зараз закидує тілами Схід нашої держави, аби досягти хоч якихось успіхів на полі бою. Очевидно, що йому не вдасться цього зробити, однак найжалюгідніше в цій ситуації те, що такий же тип мислення в громадян Росії та зрадників на окупованих територіях. Себто влада завжди була і буде дзеркалом народу.