Королевский прием, оружие, санкции: все, что известно об историческом визите Зеленского в Британию

Президент Владимир Зеленский неожиданно отправился в свой второй зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения. Первой остановкой стали Соединенные Штаты, а в этот раз Зеленский поехал в Великобританию – страну, которая часто выступает движущей силой в оказании военной поддержки Украине.

У Владимира Зеленского были очень тесные отношения с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Действующий глава британского правительства обещал продолжить политику Джонсона по поддержке Украины и, похоже, держит свое слово. Почти сразу после назначения на должность премьер-министра Сунак посетил Киев, а сегодня, на фоне угрозы нового масштабного наступления со стороны России, уже Владимир Зеленский отправился в Лондон, чтобы заручиться усиленной поддержкой со стороны Соединенного Королевства. 24 Канал проанализировал, с какой целью Зеленский уехал в Соединенное Королевство.

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Получит ли Украина новые типы вооружения

Поездка президента Украины в Лондон стала настоящей неожиданностью.

Зеленский прибыл в Британию на самолете королевских ВВС, британский премьер встретил его в аэропорту Станстед.

В среду утром о визите Зеленского объявил официальный Лондон и, судя по предварительным заявлениям, можно с точностью сказать – цель встречи состоит в усилении военной поддержки Украины и санкционном давлении против России. Издание The New York Times пишет, что скорее всего, Риши Сунак объявит о плане расширения британской военной помощи, включая учения украинских пилотов.

Сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию,

– написал президент.

Смотрите видео, как встречали Зеленского в Великобритании:

Вопрос поставок западных истребителей в настоящее время стал главной темой для обсуждения сразу после того, как Запад согласился оснастить украинскую армию своими танками. Пока неизвестно, объявит ли британский премьер о передаче Украине какого-то количества истребителей, однако это вполне реально, ведь именно Великобритания стала первой страной, которая согласилась передать Украине свои танки Challenger 2.Несмотря на то, что британцы передадут всего 14 машин, символизм события сыграл очень важную роль, ведь такое решение правительства Великобритании фактически пробило психологический барьер на Западе, и теперь Украина ожидает сотни западных танков от других стран, включая немецкие Leopard и американские. Abrams. Еще несколько месяцев назад об этом можно было только мечтать.

Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими двумя странами.

– подчеркнул Риши Сунак, прокомментировав визит Зеленского.

Комментируя визит Зеленского, британский премьер отметил, что его приезд и расширение программы подготовки украинских военных в Британии "подчеркивает обязательство не просто предоставлять военное оборудование на короткий срок, но и долгосрочное обязательство стоять бок о бок с Украиной в течение многих лет".

Зеленский позже прибыл на Даунинг-стрит, 10, где проводит встречу с Риши Сунаком.

На Даунинг-стрит также заявили, что Зеленский выступит с речью в парламенте.

Британское издание Sky News также сообщает, что до настоящего времени в необъявленный пакет военной помощи для Украины могут войти "средства большей дальности". Оружие, которое позволило бы Украине нарушить способность России постоянно целиться в гражданскую и критическую инфраструктуру нашего государства.

Вопрос дальнобойных ракет для Украины также неоднократно поднимался на самых высоких уровнях, однако Запад осторожно относился к этой идее, опасаясь, что Украина применит дальнобойные ракеты по российской территории, что может привести к прямой конфронтации НАТО с Россией.

Впрочем, как заявляют украинские дипломаты, дальнобойные ракеты являются таким же психологическим барьером для западных лидеров, как и истребители, а также как танки в прошлом. Великобритания может стать двигателем и в этом вопросе.

Подробности встречи Зеленского с Сунаком

В медиапространстве Украины часто отмечают поставки дальнобойных ракет для американских систем HIMARS, но. Передача дальнобойных ракет существенно усложнит российскую логистику и позволит ВСУ осуществить очередное мощное контрнаступление, как это было в Харьковской и Херсонской областях, когда наступлению ВСУ предшествовало уничтожение складов боеприпасов и нефтебаз далеко в тылу оккупантов.

Владимир Зеленский выразил благодарность британскому народу и лично Рише Сунаку за всестороннюю поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Он отметил, что Соединенное Королевство является нашим надежным партнером и другом, который стал одним из мировых лидеров в помощи украинскому государству.

Президент проинформировал премьер-министра Британии о ситуации на фронте и ключевых потребностях ВСУ в вооружении и военной технике. Он отметил важность получения Украиной необходимого оружия от союзников для того, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные украинские территории.

В ходе встречи Зеленский и Сунак обсудили оборонное сотрудничество, реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, будущую поддержку со стороны Великобритании, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению нашей страны, а также ряд других перспективных проектов.

Также обсуждался вопрос недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Лондон усиливает санкционное давление на Россию

Важной составляющей в противодействии российской агрессии является также усиление санкционного давления на Россию и ограничение ее экономических возможностей. Издание Reuters, со ссылкой на официальное заявление британского правительства, пишет, что уже сегодня Великобритания введет дополнительные санкции против тех, кто помогал президенту России Владимиру Путину. "Строить свое личное богатство, а также тех компаний, которые сегодня наживаются на военной машине Кремля". Впрочем, полный объем новых санкций, скорее всего, станет известен позже вечером.

В то же время, следует учитывать, что в России сейчас создаются многочисленные частные военные компании, часть из которых активно финансируют местные олигархи или государственные корпорации. Накануне стало известно, что российский государственный гигант "Газпром" также собирается создать собственную ЧВК , но будет ли эта история считаться попыткой "нажиться на военной машине Кремля", пока неизвестно.

The Washington Post отмечает, что Великобритания уже наложила санкции против 1200 граждан России и более 120 российских компаний после того, как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Правительственный портал Великобритании подчеркивает, что в санкционных списках уже находятся ряд критических государственных банков России, а некоторые уже отключены от международной платежной системы SWIFT.

Доступ России к технологиям также ограничен, что существенно препятствует дальнейшим военным разработкам со стороны российских предприятий и частично парализует военно-промышленное развитие России на долгие годы. В то же время, санкции Великобритании вводились против коррумпированных политиков России, бизнесменов и чиновников, связанных с войной против Украины.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли выразил надежду, что новые санкции усилят экономическое давление на Путина, "подрывая его военную машину, чтобы помочь Украине победить". Он также заверил, что у России нет доступа к активам, которые Лондон заморозил, "пока она не прекратит раз и навсегда свои угрозы территориальному суверенитету и целостности Украины".

Глава ОП Андрей Ермак отреагировал на санкции Британии против России. Он отметил, что под санкции попали 15 физических и юридических лиц: уполномоченный президента России по защите прав предпринимателей Борис Титов, владелец кремлевского издания Regum, акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих, владелец компании по обслуживанию самолетов "Аэростарт" Виктор Мячин, бывший помощник путина Евгений Школов.

Также в списке компании и заводы Moscoms LLC, "Топаз", "Универсалмаш", "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", разработчик беспилотников ZALA Aero.

Великобритания расширяет программу учений для украинских военных

Страны Запада обдумывали, как усилить поддержку Украины, поскольку страна готовится к новому наступлению России позже в этом месяце, пишет BBC. Как поставки новой западной техники, так и завершение обучения украинских пилотов ожидается весной, в то время как, согласно данным разведки Украины, новое масштабное наступление России может начаться уже в ближайшие недели.

Великобритания сигнализирует о долговременной поддержке Украины. Британцы уже обучили около 10 тысяч украинских военных и планируют расширить программу учений до 20 тысяч в этом году.

В то же время вопрос поставок истребителей не так давно был скептически воспринят Великобританией. Там подчеркнули, что отправлять самолеты в Украину "непрактично", ведь они нуждаются в месяцах обучения для украинских пилотов. Похоже, что Великобритания собирается решить этот вопрос, ведь переквалификация украинских пилотов будет входить в будущую программу учений.

Зеленский встретится с королем Чарльзом ІІІ

Президент Украины Владимир Зеленский посетит также Букингемский дворец, сообщает The Telegraph. Встречу Зеленского с королем Чарльзом III уже подтвердили представители королевской семьи. Отметим, что британская монархия активно поддерживает Украину и неоднократно публично осуждала российскую агрессию.

Зеленского встретят во внутреннем четырехугольнике дворца, а затем проведут внутрь для встречи с монархом.

В последний раз президент Украины был во дворце в октябре 2020 года вместе с женой Еленой, когда встретился с принцем и принцессой Уэльскими Уильямом и Кэтрин.

Мы видим, как эти же ценности подвергаются нападению сегодня в Украине самым бессовестным образом. В позиции, которую мы занимаем здесь, мы солидарны со всеми, кто противостоит жестокой агрессии,

– заявлял Чарльз ІІІ в марте прошлого года.

Отметим, что раньше с королем Чарльзом встречалась первая леди – Елена Зеленская. Тогда украинская делегация прибыла в Лондон, чтобы почтить память покойной королевы Елизаветы II.



Елена Зеленская во время встречи с королем Чарльзом / фото ОП

Официальные встречи Владимира Зеленского на столь высоком уровне свидетельствуют о мощной поддержке со стороны Великобритании. Визит президента Украины в Лондон может стать по-настоящему историческим, где-то на уровне с поездкой Зеленского в Вашингтон. Американцы и британцы очень часто выступают с общей позицией или прислушиваются к мнению друг друга.

Следующей остановкой президента Зеленского, скорее всего, станет Брюссель.. Согласно информации западных журналистов, Зеленский посетит Европарламент, где с главной трибуны лично обратится к европейским депутатам

В то же время президент Украины сможет лично пообщаться с лидерами 27 стран-членов ЕС. Таким образом, можно заключить, что в вопросе поддержки Украины, в частности в поставках техники и санкциях, следует ожидать очередных сдвигов, которые позволят окончательно выбить оккупантов и обеспечить полное поражение России в войне.