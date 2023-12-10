Война за Глобальный Юг продолжается: почему визиты Зеленского в Кабо-Верде и Аргентину важны

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря прибыл в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея. До этого лидер посетил Кабо-Верде. Эти визиты очень важны.

Поддержка стран Латинской Америки и Глобального Юга очень нужна Украине. Это 24 Каналу заметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Союзники в Южной Америке

Валерий Клочок отметил, что для Украины очень важно работать в направлении Южной Америки. В частности, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей осуждает российскую агрессию. Хотя он является поклонником Дональда Трампа, но США – его стратегические партнеры.

Совершенно правильно и логично посещать сейчас именно Аргентину. Президенту Украины на фоне широкомасштабного вторжения нужно иметь больше союзников, в частности, в Южной Америке. Это очень важно,

– подчеркнул он.

Кроме того, на инаугурации Хавьера Милея Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Для Украины это важно в преддверии саммита Евросоюза 14 – 15 декабря.

Борьба за Африку

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" объяснил, что нашему государству нужна поддержка стран Глобального Юга. Россия часто делает акцент на отношениях с африканскими странами.

Война за Глобальный Юг будет продолжаться. Приверженность Украине любой страны из африканского или южноамериканского региона действительно будет нам на пользу. Нельзя недооценивать эти небольшие шаги на международной арене для консолидации мирового общества в противостоянии российской агрессии,

– заметил Клочок.

Визиты Зеленского в Кабо-Верде и Аргентину