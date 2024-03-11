В Луцке провели в последний путь военного, который вернулся из Израиля, чтобы защищать Украину
Источник:ТСН
В Луцке похоронили военного, который после почти двадцати лет в армии Израиля добровольно стал на защиту Украины. 48-летний Вячеслав Адаменко погиб 4 марта 2024 года на Луганщине.
Вячеслава Адаменко похоронили в Луцке на Аллее почетных захоронений. На похороны воина из Израиля приехала его мама, у которой Вячеслав единственный сын.
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Как Вячеслав оказался на войне
Война в жизни мужчины началась гораздо раньше – еще в Израиле, куда он переехал в 22 года. Там он пошел в пограничные войска, где прослужил почти 17 лет и даже получил ранения.
Когда началась Революция Достоинства, Вячеслав вернулся в Украину и начал волонтерить. Друзья рассказывают, что он был душой компании и всегда приходил с подарками для всех членов семьи. Мужчина занимался своим бизнесом, а когда Россия начала полномасштабное вторжение, он не смог оставаться в тылу.
Друг погибшего воина Алексей Панасюк рассказал, что Вячеслв пошел в военкомат в Локачи сразу на второй день. Побратимы, которые были вместе с воином на фронте, поделились, что он был мудрым и опытным военным и неоднократно спасал их жизни.
Гибель на войне и последний путь
В благодарность за поддержку собратья Вячеслава, который взял позывной "Израиль", даже приобрели соответствующие шевроны.
После обстрела было у нас много трехсотых. Он не испугался, пошел помогать, также получил ранения,
– рассказали побратимы.
Погиб Вячеслав Адаменко 4 марта от тяжелых осколочных ранений.
Это не только побратим, друг, это что-то такое большее, я не знаю, как вам объяснить. Это очень большая потеря для нас,
– сказал военный "Витос".
Они отдали жизнь за Украину
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