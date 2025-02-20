Украина и Европа не смогут победить Россию, –Вэнс

Вице-президент США сделал ряд заявлений. В частности, он также затронул и вопрос полномасштабной войны в Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Европа не смогут победить Россию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.

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Есть два аргумента

Вэнс привел оба аргумента, которые они используют с Дональдом Трампом. Первый – война бы не началась, если бы Трамп был на посту. Второй – у администрации Байдена и у Европы с украинцами не было никакого пути к победе.

Это было правдой три года назад, это было правдой два года назад, это было правдой в прошлом году и это является правдой сегодня,

– объяснил Вэнс.

Отметим, что вице-президент США называет войну РФ против Украины "конфликтом".

В то же время Вэнс считает, что Трамп "имеет дело с реальностью и фактами". В частности, с тем, что Россия имеет преимущество в живой силе и вооружении и сохранит его независимо от дальнейших пакетов помощи от Запада.

Он также заявил, что США имеют значительные рычаги влияния как на Украину, так и на Россию, а завершение войны требует разговора с людьми, которые ее начали и продолжают.

По словам Вэнса, продолжение войны плохо влияет также и на США.

Это ленивая, историческая бессмыслица – называть "умиротворением" каждое признание того, что интересы Америки должны учитывать реалии конфликта. Этот интерес – а не морализаторство или историческая безграмотность – будет определять политику президента Трампа в ближайшие недели,

– заявил Вэнс.

Ранее Трамп сделал целый ряд противоречивых заявлений в отношении Украины и Владимира Зеленского.