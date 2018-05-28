Вкусный рецепт салата из огурцов и кедровых орешков
Легкий и оригинальный салат из огурцов с кедровыми орешками и рукколой – это не только полезно, но и очень вкусно.
Этот простой, но необычный салат отлично дополнит жареное мясо или рыбу.
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Салат из огурцов и кедровых орешков
Ингредиенты:
300 граммов огурцов
несколько веточек рукколы
несколько листов салата
30 граммов кедровых орешков
зеленый лук
соль по вкусу
оливковое масло
Рецепт приготовления салата из огурцов с кедровых орешков:
1. Огурцы вымойте и обсушите, нарежьте тонкими кружочками
2. Добавьте листья рукколы, крупно нарезанные листья салата и мелко нарезанный зеленый лук.
3. Посолите по вкусу, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Готовый салат посыпьте кедровыми орешками.