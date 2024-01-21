Пытался "взять" Авдеевку: в Украине ликвидировали одного из командиров "Пятнашки"

Вооруженные Силы Украины наносят мощные потери российским оккупантам. Так, стало известно, что заместитель командира батальона сепаратистов "Пятнашка" Владимир Харабуа был ликвидирован при штурме украинской Авдеевки.

О смерти кафира сообщили в российских телеграмм-каналах. Там жалуются, что военный вражеской армии был некрещен, информирует 24 Канал.

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ВСУ отправили на тот свет еще одного оккупанта

Военного "второй армии мира" Владимира Харабуа с позывным "Микичем" ликвидировали 20 января.



ВСУ ликвидировали российского оккупанта Харабуа / Фото из российских телеграмм-каналов

Так называемый "военный корреспондент" подразделения "Пятнашка" Павел Кукушкин жаловался о смерти оккупанта Харабуа. По его словам, в момент гибели Харабуа находился в окопах на передовой линии и руководил действиями других боевиков.



Российского военного Харабуа ликвидировали / Скриншот из российских телеграмм-каналов

В комментариях к некрологу российский священник Роман Заяц "самым печальным" в этой ситуации назвал то, что оккупант был некрещен.



Россияне жалуются из-за смерти оккупанта "Микича" / Скриншот из российских телеграмм-каналов

На самом же деле захватчика Харабуа потеряло сильное желание "взять" Авдеевку.

ВСУ ликвидируют оккупантов: коротко

Наши защитники в октябре 2023 года ликвидировали майора российской армии Владимира Мирошниченко. Захватчика уничтожили бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Он был ликвидирован на Бахмутском направлении.

Звукорежиссер российских сериалов Владимир Ушаков отправился воевать в Украину Однако уже через месяц он погиб от взрыва гранаты. Он работал над такими проектами как "Реальные пацаны" и "Папины дочки".

Украинские военные ликвидировали командира батальона "Терек" Владимира Попова с позывным "Кедр", а также полковника, российского следственного комитета Виктора Передерия.

Интернациональная бригада "Пятнашка" – это незаконное вооруженное формирование, сформированное преимущественно из абхазов. Во время войны на востоке Украины группировка воевала в рядах русских боевиков. Входит в состав 100-й мотострелковой бригады вооруженных сил России.