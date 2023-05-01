Это психиатрия: Путину в Африке ищут рога белых носорогов для продления жизни
У Владимира Путина очень плохие дела со здоровьем и поэтому он уже обращается к нетрадиционной медицине – ищет "эликсир вечной молодости", а его верный соратник Лавров покупает в ЮАР очень нестандартные вещи.
О них в эфире 24 Канала поговорил российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Речь идет о мощных афродизиаках: рогах, пенисах и желчи белых носорогов. Глава Кремля очень заинтересован в методах шаманов, чтобы вылечить свои конечности.
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Путин боится смерти
Об этом свидетельствует его панический страх посетить фронт и попытки подальше держаться в тылу, отметил журналист. Его откровенно удивляют попытки Путина в свои годы так держаться за жизнь, потому что терять ему, собственно, уже нечего.
"Войну проиграл. Вот-вот потеряет Крым – а это было его дело жизни. Ему бы желательно уже отправиться в мир иной, чтобы не позориться. Куда ему те рога запихнут, чтобы продлить жизнь? Пусть он сохранит власть, но атмосфера в стране будет угнетающая – в этом кайф?", – задал риторический вопрос он.
Глеб Пьяных о состоянии здоровья Путина: смотреть видео
Шаманы проходят собеседование
Всем известна любовь главы Кремля к шаманам. Ведущая в эфире 24 Канала озвучила одну версию, что те предсказали ему потерю Крыма и Путин якобы с этим согласился. Но Глеб Пьяных опровергает это. Ибо никто не может говорить ничего плохого российскому диктатору.
Подозреваю, что любой шаман предварительно пройдет собеседование с начальником службы безопасности, начальником федеральной службы охраны и доложит по пунктам, что скажет Путину. Они это согласуют, и там будет то, что поднимет ему настроение. Чтобы шаманы сказали, что Путин потеряет Крым – да их арестуют. Это неубедительная сказка, сочиненная плохими пиарщиками,
– отметил он.
Что со здоровьем Путина: последнее
- После смены лекарства от онкологии, которые употребляет Путин, у него, вероятно, случился нервный срыв. По данным российских источников, Путин сейчас проходит новый курс лечения и его истинное состояние гораздо хуже, чем предполагалось ранее.
- Ранее представители ГУР МО комментировали, что онкология оказывает значительное влияние на работоспособность Путина. Он давно неизлечим.
- Бункерный руководитель очень цепляется за свою жизнь. Об этом даже говорит "километровый" стол, которым он отгораживает себя от собеседников на встрече