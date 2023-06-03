Путин потеряет все, – Пионтковский о дилемме обороны Донбасса или Белгородщины
В британской разведке отмечают, что операции российских добровольцев поставили Кремль перед выбором: усиливать оборону в приграничных районах или укреплять свои позиции на оккупированных территориях Украины. Владимир Путин сегодня столкнулся с острой дилеммой – Россия или Украина.
Пока он выбирает, он потеряет и то, и другое. Об этом 24 Канала с говорил русский публицист Андрей Пионтковский.
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Задание невозможно решить
Важнейший аспект касается противовоздушной обороны. Беспилотники поменяли всю концепцию воздушной войны. Дело в том, что их очень трудно выявлять – не только из-за их размера, но и меньшего количества металла и преимущества композитных материалов. Есть проблема для всех, особенно для России с ее огромной территорией.
Мне кажется, последние упреки беспилотников, в частности на Москву, были пробными акциями, там и не было достаточно взрывчатки,
– сказал Пионтковский.
Для серьезной защиты Москву нужно 60 "панцирей", а их – считанные единицы. Эту проблему решить невозможно.
"Одна из важнейших подготовительных операций перед масштабным наступлением – растянуть российскую линию обороны и поставить задачу, которую невозможно решить: как защищать 1000 километровую границу России с Украиной и в целом всю территорию страны от атак беспилотников. Я не знаю ответа, пусть Путин на него отвечает", – акцентировал публицист.
Может появиться новый игрок
В России уже сформировалось более 40 частных военных компаний. Понятно, что они создаются не для войны с Украиной – все понимают, что она проиграна.
Эти ПВК создаются влиятельными игроками для участия в будущей мафиозной войне между различными группировками за раздел власти и огромной собственности, которые останутся бесхозными в случае падения путинской группировки,
– заметил публицист.
Очевидно, что в ближайшее время политические вопросы не являются голосованиями, а взаимодействием силовых ресурсов.
"На этом фоне может появиться новый игрок – Российский добровольческий корпус. Он обязательно появится", – подытожил Андрей Пионтковский.
Пионтковский о дилемме Путина: смотрите видео
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