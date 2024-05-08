Путину трудно это реализовать: почему главе Кремля не удается привести к власти ветеранов "СВО"

Российский диктатор Владимир Путин уже долгое время планирует привести к власти ветеранов "СВО", однако пока безуспешно. Причина есть в самих российских военных.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что российская армия – это люди, которые не знают за что воюют. Ветераны "СВО" являются простыми грабителями и убийцами, которые пошли воевать только ради денег.

Смотрите также На "инаугурации" был клон Путина: кандидат психологических наук назвал его характерные признаки

Почему Путину не удается реализовать идею

Для Путина, по словам Яковенко, сейчас очень характерны его постоянные разговоры о том, что кадровая политика будет направлена на привлечение к власти участников войны.

Он говорит об этом постоянно. Всегда вспоминает о том, что "люди, которые прошли войну и обогрели свои руки кровью украинцев должны составить новую российскую элиту",

– отметил Яковенко.

Однако российскому диктатору не удается реализовать его замысел. Лишь несколько политических лиц России являются участниками оккупационного российского войска. Это все связано с "низким качеством человеческого материала".

Яковенко отметил, что разница между украинской и российской армией есть не только в том, что украинцы защищают свою землю, а россияне являются оккупантами и воюют непонятно за что.

Украинская армия – это лучшие люди Украины, а российская укомплектована из худших. Это люди, которые идут воевать только за деньги и являются социальным дном. Это безработные люди, освобожденные из мест заключения убийцы, грабители и преступники. Из таких людей сложно набрать управленцев,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Владимир Путин: последние новости