Теперь уже Путин ходит на поклон: российский диктатор открыто ползал перед Ким Чен Ыном
13 сентября состоялась встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Официально о ее результатах в стране-агрессоре все еще молчат. Но очевидно, что российский диктатор в очень невыгодном для себя положении.
Об этом 24 Каналу отметил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Позиции России существенно упали.
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"Теперь Путин ходит на поклон. Он нашел в себе силы сделать шаг. Он понимает репутационные потери, безысходность, но это для него последний шанс исправить ситуацию в свою пользу", – пояснил Клочок.
Позиции Путина
Путин ищет себе союзников и пока потенциальным таковым является Северная Корея. Но за ней хорошо присматривает Китай.
"О присутствии китайцев – делегация во время встречи Шойгу и Ким Чен Ына в июле была. Так же она была и на этом экономическом форуме на Дальнем Востоке. Не исключаю, что кто-то из китайских представителей был на встрече двусторонней", – предположил аналитик.
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Поэтому Путину следует обратить внимание непосредственно на Си Цзиньпина. Тот в свою очередь, по мнению эксперта, не активно вовлекается в сотрудничество. И если бы действительно хотел поставлять России оружие, то делал это напрямую, а не через Северную Корею.
"Есть еще посредники – Казахстан и другие страны в Центральной Азии, которые бы он легко поставил в условия, когда они в параллельный импорт поставляли бы это оружие. Путин в сложной ситуации, а нас это радует", – резюмировал Клочок.
Позиции Путина на мировой арене: последнее
- Свою последнюю встречу российский диктатор провел с главой КНДР Ким Чен Ыном. Вероятно, говорилось о поставках России оружия. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, эксперты предполагают, что обе стороны до конца не получили того, чего хотели.
- Госдепартамент США отреагировал на встречу Владимира Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Там обеспокоены возможным сотрудничеством двух диктаторов. Но также отметили, что теперь Путин "путешествует по своей стране со шляпой в руке" и ищет помощи.
- Путинский вассал Александр Лукашенко снова приехал в Россию. Впрочем, ничего важного от их переговоров с бункерным руководителем ждать не стоит.