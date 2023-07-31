Российские спецслужбы думают о будущем без Путина: кого они видят преемником
Владимир Путин лишился авторитета в глазах военных и политических элит России. Спецслужбы уже думают о том, кто станет его преемником.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Михаил Притула. За Евгением Пригожиным и его попыткой мятежа стоят определенные олигархические группы и силы в спецслужбах, – они просчитывают сценарий, согласно которому следующим президентом России может стать Александр Лукашенко.
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Им нужен адекватный руководитель, и мы видим, что Лукашенко достаточно адекватный человек в этом случае. Он играет в свою игру, он не упал под Путина, и при этом сохраняет независимость фактически оккупированной Беларуси,
– считает военный эксперт.
Кто будет утверждать нового президента России
Ряд людей в спецслужбах может непосредственно участвовать в утверждении нового президента. Кроме глав структур Николая Патрушева и Александра Бортникова, важно будет мнение директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который может поддержать Лукашенко в должности российского президента.
"К примеру, с Нарышкиным общается глава ЦРУ Уильям Бернс. И это сигнал для многих россиян, что есть фигура, с которой общается Запад, в частности в отношении ядерного оружия, в отношении определенных процессов", – добавил Михаил Притула.
Шаткая позиция Владимира Путина
- Кремлевский диктатор в очередной раз выступил с речью, удивившей своей абсурдностью. В частности, он заявил, что не руководит войсками, но старается часто общаться с командирами.
- В Санкт-Петербурге состоялся саммит Россия – Африка, где Путин произнес очередной поток сознания, заявил, что Польша хочет захватить Запад Украины, а Львов до Второй мировой войны не входил в ее состав и всему обязан СССР.
- К слову, саммит Россия – Африка стал провалом страны-террориста. Более половины африканских лидеров отказались ехать в Россию в знак протеста из-за ее выхода из зерновой сделки.