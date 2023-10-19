Эти люди решат проблему с Путиным, – Пионтковский предположил, что станет триггером
Владимир Путин понимает, что он проиграл мировую войну. Это понимает и большинство людей в России, имеющих деньги, влияние и власть.
Об этом 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что у них есть свои интересы – как это сохранить.
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"Первые 100 человек – из них 95 понимают, что война проиграна", – подчеркнул Пионтковский.
Этих людей интересуют не какие-то имперские хотелки или так называемое "величие" России, а то, как сохранить власть и собственность в стране, которая проигрывает.
Они ждут триггера. Триггером будет первый психологический несомненный успех украинцев на фронте. Условно – падение Бахмута или тем более Токмака будет достаточно для этого триггера,
– убежден российский публицист.
Кто может решить проблему с президентом страны-агрессора: смотрите видео
По его мнению, решить проблему с Владимиром Путиным могут советники и чиновники президента России.
"Нам нужно говорить с этими людьми. Если мы с ними договоримся, они решат проблему Путина", – считает Андрей Пионтковский.
Фантазии президента России о войне против Украины
- Владимир Путин нафантазировал, что Украина якобы подумывает насчёт переговоров с Россией. Президент страны-агрессора сказал, что этого недостаточно. Мол, чтобы "договариваться", нужно отменить запрет на это.
- Россия наступает на Авдеевку. Тем временем глава Кремля заявил, что его войска "активно обороняются", в частности, на Авдеевском направлении. В Институте изучения войны считают, что так Владимир Путин пытается уменьшить ожидания, что его армия якобы может значительно "продвинуться".
- Президент России заявил, что российская армия якобы удерживает оборону на фронте. А еще – якобы даже имеет определенные "успехи" в этом. Глава Кремля поспешил заверить, что контрнаступление ВСУ якобы "провалилось". Однако при этом Путин добавил, что украинская армия "готовит новые операции".