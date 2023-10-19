Эти люди решат проблему с Путиным, – Пионтковский предположил, что станет триггером

Владимир Путин понимает, что он проиграл мировую войну. Это понимает и большинство людей в России, имеющих деньги, влияние и власть.

Об этом 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что у них есть свои интересы – как это сохранить.

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"Первые 100 человек – из них 95 понимают, что война проиграна", – подчеркнул Пионтковский.

Этих людей интересуют не какие-то имперские хотелки или так называемое "величие" России, а то, как сохранить власть и собственность в стране, которая проигрывает.

Они ждут триггера. Триггером будет первый психологический несомненный успех украинцев на фронте. Условно – падение Бахмута или тем более Токмака будет достаточно для этого триггера,

– убежден российский публицист.

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По его мнению, решить проблему с Владимиром Путиным могут советники и чиновники президента России.

"Нам нужно говорить с этими людьми. Если мы с ними договоримся, они решат проблему Путина", – считает Андрей Пионтковский.

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