Может ли двойник Путина руководить Россией: бывший сотрудник СБУ оценил этот сценарий

Есть много теорий, когда Владимир Путин умрет, то Россией будет руководить его двойник. Однако никому не удастся скрыть от западных разведок смерть кремлевского диктатора.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, все приближенеые к Путину лица будут пытаться получить его власть.

К теме В Кремле ищут замену Путину: Newsweek узнал имена возможных кандидатов

Смерть Путина не смогут скрыть

Как отметил Иван Ступак, есть много материалов, в частности, в западных СМИ, где эксперты предполагают, что когда Путин умрет и на его место посадят его двойника, то на самом деле будут руководить секретарь совбеза России Николай Патрушев или глава ФСБ Александр Бортников.

На самом деле информация о смерти Путина не сможет пройти мимо западных разведок. В России начнутся процессы, к которым будет приковано внимание.

Когда Путин умрет, даже если это будет держаться в большой тайне, западные разведки смогут это зафиксировать. Когда это произойдет, будет большое количество информации. Каждая сила, которая входит в Кремль, начнет перетягивать на себя одеяло,

– считает он.

Владимир Путин: последние новости