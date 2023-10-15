Может ли двойник Путина руководить Россией: бывший сотрудник СБУ оценил этот сценарий
Есть много теорий, когда Владимир Путин умрет, то Россией будет руководить его двойник. Однако никому не удастся скрыть от западных разведок смерть кремлевского диктатора.
Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, все приближенеые к Путину лица будут пытаться получить его власть.
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Смерть Путина не смогут скрыть
Как отметил Иван Ступак, есть много материалов, в частности, в западных СМИ, где эксперты предполагают, что когда Путин умрет и на его место посадят его двойника, то на самом деле будут руководить секретарь совбеза России Николай Патрушев или глава ФСБ Александр Бортников.
На самом деле информация о смерти Путина не сможет пройти мимо западных разведок. В России начнутся процессы, к которым будет приковано внимание.
Когда Путин умрет, даже если это будет держаться в большой тайне, западные разведки смогут это зафиксировать. Когда это произойдет, будет большое количество информации. Каждая сила, которая входит в Кремль, начнет перетягивать на себя одеяло,
– считает он.
Владимир Путин: последние новости
- Парламентская ассамблея Совета Европы признала Владимира Путина диктатором, а его режим – диктатурой. Также ПАСЕ призвала все государства Совета Европы признать кремлевского диктатора нелегитимным по истечении нынешнего срока и выполнить ордер на его арест.
- Издание Newsweek написало, что состояние здоровья Путина сильно ухудшилось и он якобы "умирает". Поэтому на все мероприятия, в которых он должен был участвовать, отправляли его двойников. Предполагается, что на место Путина готовят секретаря совета безопасности России Николая Патрушева. А сам кремлевский диктатор якобы желает, чтобы его заменил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Издание The Wall Street Journal отметило, что после нападения террористов ХАМАС отношения России и Израиля ухудшились. Владимир Путин – один из немногих мировых лидеров, не позвонивший премьер-министру Израилю Беньямину Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования.