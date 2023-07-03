Часть гибридной стратегии: кто действительно может контролировать ЧВК "Вагнера"

Владимир Путин публично подтвердил, что группировка ЧВК "Вагнера" финансировалась из бюджета страны-террориста. Таким образом российский диктатор собственноручно идентифицировал себя с теми преступлениями, которые совершали наемники не только на территории Украины.

Об этом 24 Каналу сказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он объяснил, кто на самом деле контролирует ЧВК и имеют ли подобные компании юридическую силу в России.

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Часть гибридной стратегии

Евгений Пригожин и непосредственно его ЧВК "Вагнера" могут быть частью гибридной стратегии авторства Валерия Герасимова, отметил политолог. Их использовали как своеобразный "таран" за пределами страны-оккупанта. И здесь важно, что ЧВК в России не имеют никакой юридической силы и такое понятие не является фиксированным.

"Поэтому Пригожин и вагнеровцы находятся вне юридического поля России и, как люди с оружием, должны отвечать согласно действующему законодательству России", – подчеркнул Буряченко.

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Действовали по указанию Путина

По мнению политолога, вагнеровцы могли действовать по непосредственному указанию Владимира Путина. Об этом может свидетельствовать утверждение российского диктатора о финансировании группировки из бюджета.

Если Путин до этого публично не отождествлял себя с этой военной компанией, то теперь все стало совершенно очевидно. Государство на триллионы рублей делает разного рода заказы в ЧВК за пределами их правового поля. Совершенно очевидно, что именно путинская Россия непосредственно контролирует вагнеровцев,

– сказал политолог.

Он добавил, что подобная самофиксация Путина станет еще одним кейсом для Гаагского трибунала. Он и все его соратники должны понести непосредственную уголовную ответственность.

"Сколько актов геноцида совершили вагнеровцы Пригожина во всем мире: в Украине, Африке, Центральной Азии – несметное число случаев. Путин должен нести ответственность за организацию и финансирование – он публично в этом признался", – добавил Буряченко.

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