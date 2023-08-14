Скоро это станет основной темой разговоров: когда уйдет Путин и в России сменится власть

В России, вероятно, уже могла начаться "гонка" среди так называемых "элит" за власть после Владимира Путина. Уже совсем скоро российский диктатор может понять, что начался переворот.

Об этом в разговоре с 24 Каналом предположил политтехнолог, галерист, российский оппозиционер Марат Гельман. Он назвал условия, при которых Путин как можно скорее может потерять свой пост.

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Кто заменит Путина

Путин согласится с номенклатурным переворотом, когда ясно поймет его начало. Российский диктатор хочет жить, а потому будет искать пути самосохранения. И ему могут предложить некоторые варианты существования.

"За 2 месяца, до конца сентября, это будет как минимум основной темой разговоров – как будет уходить Путин. Есть пропутинская партия, которая готовится к выборам, и другая, которая хочет, чтобы он ушел. Если до того времени аргументы в виде побед украинской армии, ухудшение экономики в России, необходимости мобилизации победят, то и вторая партия победит. А может и нет", – предположил политтехнолог.

Тогда все будет решаться весной на президентских выборах.

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Другой вопрос – продолжат ли оппоненты Путина войну. Гельман отметил, что сейчас она нужна только российскому диктатору и тем, кто на ней зарабатывает. Это Кадыров, Пригожин и сейчас у них задача сохранить заработанное. Ибо без Путина они никто.

Нет Путина – нет Кадырова. Если будет слабость, Кадыров не сможет даже у себя в Чечне сохранить власть, не то чтобы Путину помогать,

– объяснил зависимость политтехнолог.

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